Girogustando, Cetona ospita la Calabria a tavola

Maccheroncini, stracotto al vino, nuvolette al bergamotto. Sono alcune delle suggestioni annunciate per il ritorno di Girogustando a Cetona.

Mercoledì 18 ottobre Nilo Fastelli torna ad ospitare Ercole Villirillo: i due impersonano i locali che prendono i rispettivi nomi, uno a Cetona l’altro a Crotone. Insieme presenteranno un nuovo menu condiviso: tortino di porcino, maccheroncini della tradizione marinara e gnocchetti di patate al ragù di piccione sono tra le prime proposte previste.

Il cuoco locale presenterà anche un particolare “Stracotto al vino IGT Famiglia Romiti 2018 con puré di patate e broccoli”: un piatto tradizionale con carne tenera cotta lentamente in vino rosso e aromi, vera celebrazione della cucina casalinga.

Parallelamente i sapori di Calabria, terra d’origine del cuoco ospite, spiccheranno anche nel dessert, dove alcune “nuvolette” saranno chiamate ad esaltare il bergamotto, la cui fragranza agrumata conferisce un sapore sorprendente a molte preparazioni.

L’incontro tra cuochi, che nella fattispecie sono anche amici di vecchia data, propizierà dunque un menu condiviso che sarà accompagnato da vini “la Taragna” e “San Gregorio”, serviti da sommelier Fisar ed i cui tappi saranno recuperati nell’ambito dell’iniziativa “Sallustappa” che coinvolge gli studenti dell’IIS Bandini di Siena nel recupero del sughero.

L’evento di Cetona per Girogustando, mercoledì 18 ottobre, si aggiunge a quelli in programma per l’autunno 2023 in provincia di Siena nell’ambito di Vetrina Toscana (il progetto Regione Toscana-Unioncamere che valorizza filiera corta enogastronomica, qualità delle produzioni artigianali e territorio). Inizio ore 20.30, dettagli su www.girogustando.tv.