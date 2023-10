Sovicille, inaugurata area attrezzata per attività sportiva all’aperto

E’ stata inaugurata l’area attrezzata realizzata dal Comune di Sovicille e da Sport e salute S.p.A., la struttura operativa del Governo per la promozione dello Sport e dei corretti stili di vita, e in collaborazione con ANCI, Associazione Nazionale Comuni Italiani.

Il progetto punta a realizzare nuove aree sportive attrezzate all’interno di parchi comunali pubblici, attraverso la dotazione di strutture fisse per lo svolgimento di attività sportiva all’aperto a corpo libero.

L’area attrezzata di San Rocco a Pilli, nel territorio di Sovicille si trova nel parco pubblico in via Perugini. Dal 7 ottobre 2023 è stata consegnata alla comunità ed è curata e gestita dal Comune di Sovicille, in collaborazione con Tuscany Camp, un centro di training di atletica presso il quale si allenano atleti di varie nazionalità di caratura internazionale.

Le attrezzature installate offrono un ulteriore spazio per la pratica sportiva all’aria aperta, in questo caso per gli esercizi ginnici, a qualche anno di distanza dalla realizzazione, ad opera di Tuscany Camp, di una pista in terra battuta per la corsa nella zona del Padule e dopo che, nei mesi scorsi, il Comune ha provveduto a sistemare alcuni percorsi lungo strada per l’atletica outdoor, con l’apposizione di segnaletica direzionale e distanziometrica.

“Interventi come questi – commenta Giuseppe Gugliotti, sindaco di Sovicille – riscontrano grande apprezzamento, sia perché rispondono ad una domanda di strutture per lo sport all’aperto sempre più diffusa nella nostra popolazione, sia perché offrono ai numerosi turisti l’opportunità di praticare attività fisica con attrezzature di qualità, consolidando una vocazione all’offerta turistica sportiva nella natura, che è caratteristica peculiare del nostro territorio”.

Per il parco è stato scelto il modello progettuale “Large” composto da nove attrezzi, alcuni dei quali pensati per persone con disabilità: step 40 cm; step 60 cm; bici per braccia (handbike); city bike; un pressa gambe e pull up; spalliera; panca per tricipiti; barre push up; combi 4 e custom.

Soddisfazione è stata espressa anche dal coordinatore di Sport e Salute Toscana, Alessandro Viti: “Sport nei Parchi incarna il l’ambiziosa finalità di unire tutto il Paese, in nome dello sport, attraverso una palestra a cielo aperto. Un progetto teso a valorizzare gli spazi pubblici, interessando i giardini, le aree verdi e i parchi con attrezzi sportivi permanenti e digitalizzati, appositamente studiati per offrire la possibilità a tutti, indistintamente e senza alcun limite, di praticare attività fisica a sostegno del benessere psico-fisico perché lo sport in natura e all’aperto è un’esperienza immersiva che noi di Sport e Salute consigliamo a tutti.”