Asciano, dieci appuntamenti al Museo e donazione di ceramiche per Palazzo Corboli

Si chiama Appuntamento al Museo il programma di dieci incontri e una mostra per concludere il 2023 nel segno della cultura al Museo Palazzo Corboli di Asciano.

Un ciclo di appuntamenti che si aprirà, sabato 21 ottobre alle ore 16, nel segno della ceramica con la donazione, da parte di un gruppo di cittadini, di un’opera che arricchirà il già prezioso patrimonio culturale della Collezione Ceramica del Museo Palazzo Corboli. Dopo i saluti istituzionali, la presentazione dell’opera a cura di Gianni Resti mentre i saluti conclusivi saranno affidati a Elisa Rubegni, coordinatore scientifico dei Musei di Asciano.

Gli altri appuntamenti del Museo Palazzo Corboli di Asciano. Il 28 ottobre alle ore 16 magia e stregoneria: credenze, tradizioni popolari, interpretazioni tra Medioevo e Rinascimento incontro con Fabrizio Conti della John Cabot University (ingresso gratuito). Il 4 novembre alle ore 16 visita guidata Arte. Capolavori di Palazzo a cura di Menti Associate. (Evento a pagamento con prenotazione). L’11 novembre alle ore 16 presentazione del libro Come la bestina di Altero Ciacci, un evento realizzato in co organizzazione con la Biblioteca Comunale M. Monicelli di Asciano, Associazione Ricerche Culturali Asciano A.R.C.A. e Radio Epicentro. (Evento gratuito). Il 18 novembre alle ore 16 visita guidata La guerra nell’antichità a cura di Menti Associate. Il 25 novembre alle ore 16 presentazione del libro Giacomo Leopardi una biografia (non autorizzata) di Raffaele Ascheri, evento in co organizzazione con la Biblioteca Comunale M. Monicelli di Asciano (ingresso gratuito). Il 2 dicembre ore 16 presentazione del libro Attraversando l’anno. Natura, storia, riti di Duccio Balestracci, evento in co organizzazione con la Biblioteca Comunale M. Monicelli di Asciano. Ingresso gratuito.

Il 3 dicembre inaugurazione di Buon Natale ceramica! ore 11 presentazione della mostra Storie ceramiche evento gratuito realizzato in co organizzazione con Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio. Alle ore 15 CerAmicAbile in occasione della Giornata internazionale dei diritti delle persone con disabilità, Asciano aderisce al nuovo progetto ideato dall’Associazione Italiana Città della Ceramica AICC, che ha lo scopo di coinvolgere, avvicinare ed integrare i mondi della ceramica e della disabilità. Evento gratuito in co organizzazione con Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio e Associazione Noi ci Siamo. Il 9 dicembre ore 16 presentazione del libro Un’avventura ceramica a cura di Francesco Soldani realizzato in co organizzazione con la Biblioteca Comunale M. Monicelli di Asciano e Associazione Arte dei Vasai della Nobile Contrada del Nicchio. Il 30 dicembre alle ore 16 visita guidata La collezione ceramica di Asciano a cura di Menti Associate. A pagamento con prenotazione.