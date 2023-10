Tra Borghi e Cantine torna da Walter Redaelli a Bettolle

Le settimane corrono veloci e siamo già arrivati al terzo appuntamento per Tra Borghi e Cantine che giovedì 19 ottobre, alle 20.30, tornano da un maestro: Walter Redaelli, dal suo ristorante a Bettolle. Secondo il filo rosso di tradizione e gusto, i piatti si uniranno al vino dell’Azienda agricola Icario. Sapori, innovazione in cucina non mancheranno.

Continua così il cartellone progettato da CAT Confcommercio Siena che andrà via fino al 23 novembre. Negli otto appuntamenti ristoranti e cantine tracciano un percorso che ci porta a scoprire tradizioni, gusto, storia. All’ora di cena troveremo ancora l’appuntamento in cui le Doc e le Docg di Siena si uniscono ai sapori della tradizione culinaria senese per assaporare la storia del territorio. Tra Borghi e Cantine – Dove la Tradizione incontra il gusto e ripercorre le zone delle principali Doc e Docg di Siena. I ristoranti sono i luoghi dove i valori del territorio si incontrano e si esprimono in una esperienza del palato creando una ulteriore opportunità di scoprire o riscoprire i tanti borghi che accolgono i ristoranti.

Il menù della serata di Tra Borghi e Cantine da Walter Redaelli

Si parte con l’antipasto coniglio con salsa di pere, accompagnato da Toscana Rosato Igr Nysa 2022 Azienda agricola Icario, con a seguire fungo porcino a gnocco con profumi di sottobosco e formaggio delle Crete Senesi con Toscana Bianco Igt Nysa 2022, sempre dell’Azienda agricola Icario, che con i suoi vini sarà protagonista tutta la serata insieme alla creatività dei piatti di Redaelli.

Come primo, risotto carnaroli al ragù di cortile e castagne con Vino Nobile di Montepulciano Docg 2019. Per secondo, invece, il baccalà nei giorni di festa con Toscano Bianco Igt Trebbiano 2022. Come dessert, Ricciarelli di Siena Igp e Panforte di Siena Igp insieme a Vino Nobile di Montepulciano Docg Sansasia 2018. Il servizio vini sarà curato dai sommelier di Fisar Valdichiana.

Il programma di tutto il cartellone di Tra Borghi e Cantine

Il 26 ottobre, al quarto appuntamento, si arriva in Valdelsa, nella città turrita, con il Ristorante il Pino di San Gimignano e Terre di Sovernaja con il vino Vernaccia di San Gimignano Docg. Il 2 novembre invece si arriva a Sovicille, a Stigliano a La Merla Osteria Boutique con Cantalici Winery Società Agricola l’Antica Fornace di Ridolfo S.S. con il Chianti Classico Docg. Il 9 novembre si torna in Val di Chiana con il Ristorante Betulia a Bettolle, la Cantina de’ Ricci e il Vino Nobile di Montepulciano Docg. Il 16 novembre “Tra Borghi e Cantine” arriva a Montalcino all’Osticcio Ristorante Enoteca con la Cantina Ridolfi e il Brunello di Montalcino Docg. Ultimo appuntamento il 23 novembre all’Osteria del Conte a Montepulciano con la Cantina Contucci e il Nobile di Montepulciano Docg.

Il cartellone è progettato da CAT Confcommercio Siena, Confcommercio Siena per il programma regionale di promozione Vetrina Toscana e Camera di Commercio Arezzo Siena. Vetrina Toscana, il progetto di Regione e Unioncamere Toscana che promuove ristoranti, botteghe e produzioni di qualità, che esprimono l’identità del territorio, e valorizza la cultura enogastronomica come attrattore turistico.

Tra Borghi e Cantine è un evento del programma regionale di Vetrina Toscana, con la Camera di Commercio di Arezzo Siena, che ha la collaborazione di Fisar Val di Chiana e Val D’Elsa, le scuole superiori Ricasoli e Pellegrino Artusi, Ais Siena e Toscana A loro quest’anno si aggiunge la collaborazione di Coripanf, ovvero i Comitati per la promozione dei Ricciarelli Igp di Siena e il Panforte Igp di Siena che saranno protagonisti di tutte le serate.

Per informazioni è sufficiente scrivere a elapadula@confcommercio.siena.it. Il costo a persona dei menù oscilla tra 40 e 45 euro. Tutto il programma ed i menù di ogni serata si trovano sul sito www.borghiecantinesiena.it.