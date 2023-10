Dermatite atopica: screening gratuiti all’Aou Senese

All’Aou Senese una giornata di visite di screening gratuite sulla dermatite atopica, patologia infiammatoria cronica della pelle, per promuovere la diagnosi e aiutare i pazienti adulti nella remissione della malattia.

È quella che si tiene a Siena, nella Dermatologia dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese diretta dal professor Pietro Rubegni, nell’ambito di “Dermatite Atopica? Da oggi si cambia”, iniziativa nazionale realizzata con il patrocinio di ANDeA (Associazione Nazionale Dermatite Atopica), e che prevede appuntamenti su prenotazione con i medici dermatologi in diversi centri ospedalieri di eccellenza in tutta Italia.

All’ospedale Santa Maria alle Scotte di Siena, le visite si tengono mercoledì 18 ottobre fino ad esaurimento posti: per accedere al servizio occorre prenotare, chiamando il contact center dedicato, dal lunedì al venerdì dalle ore 9 alle 17, al numero 02 8290 0620.

La dermatite atopica è una malattia infiammatoria cronica non contagiosa della pelle, con forte impatto sulla qualità di vita dei pazienti e nei casi più severi può essere associata ad altre patologie.

In Italia l’incidenza di chi soffre di dermatite atopica è molto elevata: tra l’8 e il 10% della popolazione adulta presenta questa problematica.

«La dermatite atopica – spiega il professor Pietro Rubegni, direttore della Dermatologia all’Aou Senese – è una patologia cronica infiammatoria della cute con un elevato impatto sulla qualità di vita dei pazienti affetti. Fortunatamente, negli ultimi anni, la ricerca scientifica ha compiuto passi da gigante nel comprendere i meccanismi alla base della malattia e sono stati di conseguenza sviluppati numerosi nuovi farmaci che ne hanno letteralmente rivoluzionato il trattamento.

Pertanto, al giorno d’oggi, non è più possibile né necessario convivere con la dermatite atopica – prosegue Rubegni -. I pazienti devono essere al corrente del fatto che attualmente è possibile tenere la patologia sotto controllo e quanto sia importante una valutazione precoce del quadro clinico per poter intervenire il prima possibile con risultati terapeutici migliori. La nostra équipe medica è costituita da personale altamente qualificato e preparato nella gestione dei pazienti affetti da questa complessa patologia.

In particolare – aggiunge il professore -, il nostro ambulatorio di Dermatologia allergologica, gestito dalle dottoresse Laura Lazzeri e Laura Calabrese, è specificamente deputato a seguire pazienti adulti o in età infantile, affetti da Dermatite atopica durante tutto l’iter, dalla diagnosi al follow-up terapeutico. L’ambulatorio fornisce quindi un vero e proprio percorso diagnostico, terapeutico ed assistenziale per la gestione a 360° di questi pazienti, con la possibilità di accedere, quando necessario, alle terapie più all’avanguardia per il trattamento di questa patologia complessa», conclude il professor Rubegni.

«Condividiamo lo spirito di questa importante iniziativa – afferma Mario Picozza, presidente di ANDeA- perché riteniamo lo screening uno strumento fondamentale per consentire ai pazienti di ricevere la corretta diagnosi in modo precoce e, di conseguenza, per aiutarli ad intraprendere il percorso di cura più adatto alle singole esigenze di ognuno di loro».

Per ulteriori informazioni consultare il sito www.daoggisicambia.it.