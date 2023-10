Coop di Chiusi: non è prevista dismissione nè chiusura

Unicoop Firenze precisa che, per il punto vendita Coop di Chiusi, non è prevista dismissione, chiusura né cessazione dell’attività.

Il punto vendita, acquisito da Unicoop Firenze gestito tramite la società Terre di Mezzo dal 24 gennaio 2022, ha visto un forte investimento della cooperativa sui prezzi: a maggio 2022 la cooperativa ha messo in campo un importante investimento in ribassi prezzo; a novembre 2022 sono stati ulteriormente ribassati i prezzi di circa 2300 prodotti.

Complessivamente, l’investimento sulla riduzione dei prezzi ha permesso di assorbire l’inflazione e di contenerne gli effetti sul carrello della spesa. Inoltre, attraverso le offerte speciali e le offerte soci hanno sicuramente sconti maggiori rispetto al passato.

La cooperativa ha investito inoltre nella qualità dell’offerta e nel riconoscimento del valore dei punti che pesa per circa 1% sulla spesa continuativa. Gli effetti della situazione economica ed inflattiva hanno reso più difficile da percepire questo investimento volto a tutelare il potere di acquisto di soci e clienti e garantire la spesa primaria delle famiglie.

«Coop è una storica impresa del territorio con diversi dipendenti residenti nel nostro Comune – dichiara Gianluca Sonnini, sindaco di Chiusi la cui attività si pone l’obiettivo, non solo del raggiungimento del profitto ma anche quello di investire parte di quelle risorse per continuare a svolgere un importante ruolo di vicinanza nei confronti della nostra comunità, soprattutto attraverso sponsorizzazioni e iniziative promosse dalla Sezione soci Coop in sinergia con le associazioni locali. Per tutto questo non possiamo far altro che esserne grati».

Parallelamente alle iniziative sul fronte commerciale, la cooperativa ha avviato la propria attività sociale sul territorio attraverso la base dei soci attivi e nuove relazioni con le istituzioni e le realtà associative locali.

A seguito delle elezioni dei consigli delle sezioni soci, tenutesi a marzo 2023, sul territorio è stata costituita la nuova sezione soci Valdichiana Senese, un importante presidio sul territorio che ha permesso di sviluppare nuove attività e iniziative: in collaborazione con Auser, Misericordia di Chiusi e Caritas Diocesana, sono state organizzate la raccolta alimentare, a maggio 2023, e quella scolastica, a settembre.

Tra le attività di promozione del territorio di Coop, il sostegno al Lars Festival Rock di Chiusi per edizioni 2022 e 2023, e alla società di canottaggio D’Aloja in occasione della Regata Regionale della Toscana, lo scorso febbraio.

Nei prossimi mesi, la cooperativa proseguirà nell’impegno di garantire il potere di acquisto dei soci e clienti del punto vendita Coop di Chiusi e in tutta la rete dei punti vendita, dando conto delle proprie azioni attraverso gli strumenti di comunicazione della cooperativa e un continuo dialogo con la base dei soci attivi.