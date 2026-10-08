Siena, specializzandi in missione sanitaria in Kenya

Anche i medici specializzandi dell’Università di Siena potranno partecipare alle missioni internazionali di cooperazione sanitaria, grazie all’adesione dell’ateneo senese al protocollo sottoscritto lo scorso anno tra l’Azienda ospedaliero-universitaria Senese e il North Kinangop Catholic Hospital. L’adesione dell’Università di Siena al protocollo è stata formalizzata durante l’evento “Vent’anni di collaborazione con il North Kinangop Catholic Hospital, un bilancio per il futuro”, che si è tenuto nell’aula 6 del centro didattico dell’Aou Senese, alla presenza di Don Sandro Borsa, amministratore dell’ospedale kenyota. Presenti Antonio Barretta e Maria De Marco rispettivamente direttore generale e direttrice sanitaria dell’Aou Senese; Roberto Di Pietra e Beatrice Sassi, rettore e direttrice generale dell’Università di Siena.

«L’adesione dell’Università di Siena al protocollo con l’Aou Senese e il North Kinangop Catholic Hospital – dichiara il rettore Roberto Di Pietra – consolida una collaborazione internazionale che unisce assistenza, formazione e scambio di esperienze. Costituisce un elemento di vanto e orgoglio per la comunità di formazione dei futuri professionisti della sanità, perché per i nostri medici specializzandi, la partecipazione alle missioni in Kenya rappresenta un’opportunità concreta di confronto con realtà e contesti sanitari diversi, contribuendo alla loro crescita professionale e umana. Il loro percorso formativo sarà quindi arricchito e potenziato».

«L’ingresso dell’Università di Siena – afferma il professor Barretta, direttore generale dell’Aou Senese – nel protocollo tra Aou Senese e North Kinangop Catholic Hospital rappresenta un rafforzamento strategico nell’ambito della cooperazione internazionale, che permetterà di potenziare l’impegno sanitario in Kenya e l’ulteriore integrazione dell’apporto dei medici specializzandi con l’impegno quotidiano del nostro personale, sia nel contesto ospedaliero senese come avvenuto fino ad oggi, sia nel contesto di missioni internazionali. La collaborazione con Don Sandro e il North Kinangop è ultraventennale, il passo che compiamo oggi però è fondamentale e strategico per guardare al futuro».

«La Continuità della collaborazione con l’Aou Senese è il grande valore aggiunto per questo rapporto stretto tra le 2 comunità – afferma Don Sandro Borsa, Direttore del North Kinangop Catholic Hospital- e l’evoluzione continua e costante di questa integrazione a livello sanitario si è poi trasferita in Kenya sull’intera comunità; siamo partiti insieme per migliorare ed integrare le attività sanitarie rivolte a nostri pazienti e con la testimonianza dei Sanitari da Siena che sono venuti in Kenya abbiamo sviluppato e rinforzato non solo le pratiche mediche ma anche l’etica del professionista che svolge servizio verso la propria comunità, ed in questa continuità è veramente fondamentale questo coinvolgimento dell’Università degli Studi di Siena che riconosce e apprezza come l’invio degli Specializzandi/Medici in formazione sia un ulteriore sviluppo del rapporto stretto tra i sanitari del Kinangop e quelli dell’Aou Senese. Ringraziamo sinceramente – conclude Don Sandro Borsa – per questa fratellanza tra le istituzioni che riconoscono come la collaborazione migliora sia l’aspetto professionale che umano dei professionisti coinvolti in Kenya ed in Italia».