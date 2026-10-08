Ex Beko Siena, Leonardo guarda allo stabilimento di viale Toselli

“Accogliamo con grande soddisfazione e fiducia le parole del Ministro Adolfo Urso sulla disponibilità di Leonardo a contribuire alla reindustrializzazione dell’ex stabilimento Beko di Siena. È una notizia di grande rilevanza, che apre prospettive importanti per i lavoratori e per il futuro produttivo della nostra città”. Così il Sindaco di Siena, Nicoletta Fabio, commenta le dichiarazioni del Ministro delle Imprese e del Made in Italy, Adolfo Urso, al tavolo di monitoraggio sulla vertenza Beko di oggi, giovedì 8 ottobre.

“Fin dall’inizio, come amministrazione comunale – aggiunge Fabio -, abbiamo creduto con determinazione nella possibilità di restituire un futuro industriale allo stabilimento di viale Toselli, lavorando in stretta sinergia con il Governo e Invitalia. La scelta, allora tutt’altro che scontata, di acquisire l’immobile attraverso Sviluppo Industriale Siena si conferma oggi strategica; L’interesse manifestato, per il complesso ex Beko, da un grande gruppo industriale come Leonardo rappresenta un segnale particolarmente significativo della serietà del percorso intrapreso”.

“Desidero ringraziare il ministro Urso – spiega ancora – e tutto il governo Meloni per l’attenzione costante e l’impegno concreto dimostrato verso Siena. Siamo consapevoli che il percorso richiederà molte verifiche, diversi passaggi e necessari approfondimenti ma oggi possiamo guardare al futuro con rinnovata fiducia. Confidiamo che anche la Regione Toscana faccia la propria parte in merito alla formazione specifica delle maestranze rispetto al progetto industriale. Il nostro obiettivo resta quello di garantire una prospettiva ai lavoratori coinvolti e restituire a Siena non semplicemente uno stabilimento aperto, ma un polo produttivo capace di generare occupazione, innovazione e sviluppo

Il Vicesindaco del Comune di Siena, Michele Capitani, era presente oggi, giovedì 8 ottobre, a Roma all’incontro sulla vertenza Beko presso la sede del Ministero delle Imprese e del Made in Italy: “Un altro importante passo per la reidustriliazzazione e per dare a Siena una nuova opportunità occupazionale, grazie all’impegno del Governo e del Ministro Urso. Il Comune di Siena, con il Sindaco Nicoletta Fabio in primissima fila, ha affiancato da sempre i lavoratori della ex Beko per garantire un futuro occupazionale e per non perdere un polo industriale in città, che peraltro fa parte della storia cittadina. Un impegno che continua e che può trovare nuovo slancio attraverso il coinvolgimento di una realtà nazionale così importante. Proseguiremo, assieme al Governo, Invitalia, Sviluppo Industriale Siena, istituzioni e sindacati in questo impegno per il futuro della comunità senese”.