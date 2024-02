Via Camollia e aree limitrofe, modifiche a Siena alla circolazione

Per consentire l’esecuzione in sicurezza dei lavori urgenti di riparazione di un pozzetto e il ripristino del cedimento stradale, dalle 8.30 di mercoledì 14 alle 12 di sabato 24 febbraio saranno in vigore a Siena modifiche alla circolazione in via Camollia e aree limitrofe.

In particolare, in via Camollia e nelle zone limitrofe – comunica il Comune di Siena – saranno in vigore le seguenti modifiche alla circolazione:

Via Camollia tra Costa dei Paparoni e via dei Gazzani: divieto di transito, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati. Ai veicoli autorizzati a raggiungere abitazioni o autorimesse sarà consentito percorrere i due tratti a monte e a valle dell’area di cantiere, transitando a senso unico alternato con diritto di precedenza per i veicoli in marcia sulla direttrice normalmente consentita.

Costa dei Paparoni e via Paparoni: senso unico di marcia sulla direttrice da via Camollia verso via del Pignattello.

Via Paparoni

all’incrocio con via del Pignattello: obbligo di accordare la precedenza ai veicoli in transito su via del Pignattello; obbligo di svolta a sinistra in via del Pignattello verso il lato del civico 25;

nell’area prospiciente e opposta al civico 8 e nel tratto tra il civico 1 costa dei Paparoni: divieto di sosta con rimozione.

Costa dei Paparoni tra il civico 7 e via Paparoni: divieto di sosta con rimozione nel primo stallo di sosta.

Via del Pignattello all’incrocio con via Paparoni: obbligo di proseguire dritto verso l’intersezione in uscita con via Campansi, lato porta Camollia.