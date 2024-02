Castellina in Chianti: continua il percorso di partecipazione per il nuovo Piano operativo

È fissata per lunedì 12 febbraio alle ore 18 una nuova tappa del percorso di partecipazione avviato dal Comune di Castellina in Chianti per la redazione del nuovo Piano operativo.

L’incontro si svolgerà nella sala espositiva dell’ufficio turistico, in via Ferruccio 40, e sarà dedicato al tema della tutela e della promozione delle attività agricole del territorio coniugandole con la valorizzazione del paesaggio e dei beni storici, archeologici, culturali e ambientali. L’incontro vedrà la presenza del sindaco, Marcello Bonechi, insieme al responsabile unico del procedimento, Roberto Gamberucci, al garante della comunicazione e della partecipazione, Serena Burresi, ai tecnici dell’Ufficio urbanistica del Comune di Castellina in Chianti e al gruppo esterno dei professionisti incaricati per la redazione del Piano operativo.

Il percorso di partecipazione per la redazione del nuovo Piano operativo di Castellina in Chianti si chiuderà lunedì 26 febbraio, ancora alle ore 18 nella sala espositiva dell’ufficio turistico, con un incontro dedicato alla presentazione degli esiti dello stesso percorso, che ha coinvolto cittadini, associazioni e stakeholder nella redazione di uno strumento urbanistico attento allo sviluppo sostenibile del territorio.