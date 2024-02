Il fiume in inverno: trekking per famiglie sull’Elsa

“A Spasso con Artesss” si rimette in cammino: il primo evento del 2024 è un evento speciale perché la seconda edizione de “Il fiume in inverno” avrà come protagonista il trekking proprio il fiume Elsa. Domenica 11 febbraio sarà possibile partecipare ad una passeggiata naturalistica sul SentierElsa accompagnati da una guida ambientale ed escursionistica. Un percorso semplice, adatto anche ai bambini, per imparare a riconoscere e ricordare che gli ambienti naturali sono un bene comune di cui aver cura e rispetto.

Artesss in collaborazione con il coordinamento Salviamo l’Elsa torna con piacere sul famoso SentierElsa a Colle di Val d’Elsa per un evento gratuito e a sostegno al lavoro che il Coordinamento sta portando avanti per far conoscere il nostro fiume, i suoi habitat, le sue bellezze naturalistiche e per sensibilizzare la cittadinanza sugli impatti che il progetto di centrale idroelettrica, il cosiddetto “tubone”, potrebbe causare al nostro patrimonio naturale e paesaggistico.

Artesss da anni offre alle famiglie attività ludiche, ricreative, di sensibilizzazione all’integrazione e promuove attività per bambini e famiglie in natura. Molti già conoscono questo percorso che è apprezzato da escursionisti, amanti della natura e turisti in cerca di refrigerio estivo. A noi piace andare in natura anche in inverno. Chi lo dice che si cammina solo in primavera ed estate? Inoltre, in inverno sarà possibile osservare il fiume nel suo stato più naturale, con gli animali che indisturbati tornano ad abitarlo. Tutto è diverso in inverno, gli alberi e i colori dell’acqua.

Il trekking per famiglie sul fiume Elsa è gratuito e su prenotazione obbligatoria fino al raggiungimento del numero massimo dei partecipanti. In caso di pioggia l’evento verrà annullato e comunicheremo una eventuale altra data (per info e prenotazioni WA Elisa 3385005831 entro giovedì 8 febbraio 2024)