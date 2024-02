Nidi d’infanzia di Siena, Loré: “Strutture e personale di qualità”

L’assessore ai servizi all’infanzia e istruzione Lorenzo Loré ha ultimato nella giornata di oggi, mercoledì 7 febbraio, le visite ai nidi d’infanzia nel territorio comunale di Siena. Sono, in particolare, cinque le strutture per la prima infanzia a gestione diretta e due a gestione indiretta.

“Ho potuto apprezzare – commenta l’assessore Loré – la professionalità e le competenze degli operatori e degli addetti che quotidianamente lavorano nei nidi d’infanzia comunali, coadiuvati e coordinati dal Servizio progetti educativi e la qualità dell’offerta nelle strutture per i bambini da 3 a 36 mesi. Si tratta di un lavoro particolarmente delicato, così come per gli altri servizi educativi, a stretto contatto peraltro con le famiglie e con tante e varie esigenze quotidiane. Abbiamo analizzato insieme le questioni da affrontare nel prossimo futuro, anche in vista del prossimo anno e tutti i progetti messi già in campo. ”.

Per completare il quadro dell’offerta dei servizi alla prima infanzia, l’assessore Loré ha visitato anche le strutture private presenti sul territorio comunale e accreditate dal Comune di Siena. In totale i nidi d’infanzia di Siena ospitano circa 570 bambini nell’attuale anno.