Immobile di viale Sardegna a Siena, pubblicato il bando per la progettazione e la direzione dei lavori

Passo in avanti importante per la trasformazione dell’immobile di viale Sardegna della Provincia di Siena in struttura socio-sanitaria: è stato infatti pubblicato sull’Albo pretorio dell’Asl Toscana Sud Est il bando, firmato dal direttore generale Antonio D’Urso, che indice una procedura di gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e direzione lavori del Lotto 1 dell’intervento denominato “Casa della Comunità e Distretto Viale Sardegna-Siena”.

L’appalto sarà aggiudicato all’offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, con base di partenza di euro 537.430. L’Asl Toscana sud est si riserva di affidare al medesimo soggetto vincitore anche la progettazione di fattibilità tecnico-economica e direzione lavori del Lotto 2. È possibile fare domanda per il bando della procedura di gara per la progettazione di fattibilità tecnico-economica e direzione lavori del Lotto 1 dell’intervento denominato “Casa della Comunità e Distretto Viale Sardegna-Siena”. sulla piattaforma Start (https://start.toscana.it/).

Alla fine del percorso d’intervento, nell’immobile di viale Sardegna sarà ospitata la Casa di comunità hub (Centrale operativa) di Siena. Questa comprenderà: consultorio; lo Smia; ambulatori specialistici; assistenza domiciliare; ambulatorio infermieristico; Cup; Punto unico di accesso; Unità di valutazione multidimensionale; il collegamento con i servizi sociali; continuità assistenziale; diagnostica di base; presenza medica e infermieristica h24 sette giorni su sette; ambulatori di medici di medicina generale e di pediatri di libera scelta; servizi accessori come, tra gli altri, spogliatoi e mensa.