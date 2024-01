Osservazione guidata del cielo all’Osservatorio astronomico di Montarrenti

Venerdì 26 gennaio, come ogni secondo e quarto venerdì del mese, l’Unione Astrofili Senesi apre al pubblico l’Osservatorio astronomico provinciale di Montarrenti nel comune di Sovicille.

La serata sarà dedicata in particolare alla Luna, in fase di piena, al pianeta Giove ed al cielo di questo periodo, con la possibilità di imparare a riconoscere le costellazioni e gli asterismi tipici dell’inverno. Nell’occasione sarà anche possibile, per chi lo desidera, associarsi all’Unione Astrofili Senesi per l’anno appesa iniziato e vivere così da vicino la passione per il cielo.

Il ritrovo è alle 21.30 presso lo stesso osservatorio. La serata non sarà effettuata in caso di maltempo, si consiglia un abbigliamento adatto per stare all’aperto nelle ore notturne.

L’osservazione organizzata dall’Unione Astrofili Senesi all’Osservatorio astronomico provinciale di Montarrenti è gratuita con prenotazione obbligatoria tramite il sito http://astrofilisenesi.org o su Eventbrite.