Sovicille, al via la consegna del nuovo kit porta a porta

Tutto pronto a Sovicille per l’inizio della riorganizzazione del servizio di raccolta dei rifiuti porta a porta. A partire da lunedì 22 gennaio e fino a sabato 10 febbraio (compresi) presso i Magazzini comunali, in località La Macchia, sarà possibile ritirare la dotazione di mastelli e sacchi per la raccolta porta a porta. Il ritiro può essere fatto dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13 e dalle 15 alle 19, il sabato dalle 9 alle 13.30 e dalle 14.30 alle 18.

Per ritirare il kit è necessario presentare il codice contribuente (o il codice fiscale dell’intestatario della bolletta rifiuti) e un documento di identità. Nel caso in cui l’utente non possa presentarsi personalmente potrà incaricare una persona di fiducia con una delega scritta.

Per illustrare a tutti i cittadini coinvolti dalla riorganizzazione i nuovi servizi e gli obiettivi della riorganizzazione, l’amministrazione comunale di Sovicille, insieme a Sei Toscana, ha programmato sei incontri pubblici che si terranno su tutto il territorio.

I primi due appuntamenti sono per martedì 23 gennaio, a San Rocco a Pilli, nei locali della parrocchia, alle 18 e alle 21. Gli incontri, ai quali parteciperanno gli amministratori comunali e i tecnici del gestore, saranno l’occasione per spiegare nel dettaglio tutti gli aspetti legati alla riorganizzazione e costituiranno al contempo una vera e propria campagna di informazione e coinvolgimento della comunità.

Maggiori informazioni sulla raccolta dei rifiuti porta a porta a Sovicille: www.seitoscana.it o numero verde 800127484.