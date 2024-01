Siena, da lunedì 22 gennaio variazioni ai percorsi dei bus

Variazioni ai percorsi dei bus a Siena, da lunedì 22 gennaio e fino alle 10 di venerdì 9 febbraio 2024, per la chiusura al transito di via Pian dei Mantellini e via delle Sperandie. Questo il quadro delle variazioni ai percorsi delle linee urbane dei bus di Siena interessate dai transiti nella zona.

Linea s14

I bus in direzione Porta San Marco si fermano a Porta Tufi (capolinea) da dove ripartono agli orari programmati da Porta Tufi in direzione Colonna San Marco – Sant’Andrea.

Linea s54

Le corse in direzione Colonna San Marco da Sant’Agostino effettuano deviazione in via San Pietro – via Stalloreggi – via Mascagni – via Bastianini – Porta San Marco per riprendere il regolare percorso. Fanno eccezione le corse delle ore 8.15 e delle ore 14.15 da Coroncina che, non potendo transitare da Sant’Agostino, effettuano deviazione in strada dei Tufi – Porta Tufi dove invertono la marcia e proseguono in strada dei Tufi (non effettuano fermate nel tratto strada dei Tufi – Porta San Marco) – strada del Cipresso – via Massetana – via San Carlo – Porta San Marco – inversione di marcia – Colonna San Marco.

La corse della linea s54 dirette a Coroncina transitano da Colonna San Marco – Porta San Marco – via Massetana (non effettua fermate nel tratto Porta San Marco – Porta Tufi) – strada dei Tufi – Porta Tufi – strada dei Tufi – Cerchiaia – Coroncina.

Linea 590

Una volta raggiunta via Stalloreggi, prevista deviazione in via Mascagni – via Bastianini – via della Diana – Porta San Marco – via Massetana – via Mattioli – Porta Tufi – Sant’Agostino da dove riprende il regolare percorso.

Linea 640

Le corse delle ore 7.40 e delle ore 8.00 raggiungeranno Porta Tufi transitando da strada Massetana Romana, strada dei Tufi, anziché da Porta San Marco. La corsa delle ore 7.40 raggiungerà Porta S. Marco effettuando inversione per proseguire in strada dei Tufi – Porta Tufi.

Linea 570

Le corse delle ore 13.30 e s54 bis delle ore 13.34 da via delle Cerchia partiranno direttamente da Porta Tufi con 5 minuti di ritardo per consentire l’arrivo degli studenti.

Per ogni ulteriore informazione sulle variazioni ai percorsi dei bus a Siena, Autolinee Toscane invita gli utenti a consultare il sito www.at-bus.it, oppure a chiamare il numero verde di Autolinee Toscane: 800 14 24 24 (Lun-Dom 6-24). Si possono anche seguire le informazioni pubblicate sui canali social di Autolinee Toscane: Twitter: @AT_Informa; Facebook: Autolinee Toscane.