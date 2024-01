Siena, lavori di AdF per nuova condotta idrica in via delle Sperandie

Al via lunedì prossimo, 22 gennaio, a Siena un importante investimento di oltre 30mila euro da parte di AdF per lavori di bonifica di un tratto di condotta di circa 30 metri in via Sperandie. L’azienda continua così a sviluppare il proprio piano degli investimenti all’insegna della sostenibilità, dell’innovazione e del rispetto dell’ambiente e della risorsa idrica.

L’intervento in via Sperandie prevede la sostituzione di circa 30 metri di condotta con una in ghisa di pari diametro, in un tratto particolarmente fragile la cui bonifica salvaguarderà anche gli immobili della zona. Oltre alla posa del nuovo tratto di condotta, saranno rifatti i pozzetti e gli allacci esistenti nel segmento interessato dai lavori.

Per limitare al massimo le possibili sospensioni del flusso idrico ai cittadini durante i lavori di bonifica in via delle Sperandie a Siena, AdF installerà una condotta esterna temporanea a cui allacciare provvisoriamente le utenze. L’intervento prenderà il via lunedì 22 gennaio e dovrebbe concludersi salvo imprevisti in circa due settimane.

Nel corso dei lavori potrebbero rendersi necessarie temporanee chiusure del flusso idrico. AdF avviserà i cittadini tramite i consueti canali di comunicazione: il sito www.fiora.it sezione “Cerca lavori in corso”, la pagina Facebook, la app Cittadino Informato e con e-mail e sms per coloro che hanno lasciato i propri contatti telefonici e l’indirizzo di posta elettronica ad AdF.

Per usufruire di quest’ultimo servizio, che permette di essere sempre informati sulle manutenzioni programmate o straordinarie in corso, è importante inserire o aggiornare i propri dati, compilando l’apposito form on line all’indirizzo https://www.fiora.it/adf-da-te.html.