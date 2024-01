Sienambiente, nominati due nuovi consiglieri

Il Consiglio di amministrazione di Sienambiente ha nominato per cooptazione, su proposta del socio privato Iren Ambiente Toscana, due nuovi consiglieri che vanno a integrare il Cda attualmente in carica.

I due nuovi consiglieri di amministrazione sono: Grazia Baiocchi e Marco Rapali. Oltre a Baiocchi e Rapali, il Cda risulta così composto: Tiziano Scarpelli (presidente), Alfredo Rosini (amministratore delegato), Simona Arezzini, Roberto Fabbrini e Chiara Ugolini.

La nomina dei consiglieri è da inquadrare nel contesto delle modifiche allo Statuto approvate dall’assemblea dei soci lo scorso ottobre attraverso le quali ha preso forma, dal primo gennaio 2024, il consolidamento contabile di Sienambiente nel Gruppo Iren.

In base ai nuovi accordi che rafforzano la partnership strategica nel settore ambientale con il socio industriale, Sienambiente può fare affidamento sulle sinergie e sulle risorse del gruppo per lo sviluppo e la realizzazione del piano industriale che prevede in particolare il revamping dell’impianto di riciclo delle Cortine. A tal proposito, nel corso del Cda è stato deliberato il contratto di finanziamento del Gruppo Iren necessario a dar corso al piano industriale.

“Faccio i miei migliori auguri di buon lavoro ai nuovi consiglieri che sono certo sapranno dare, ognuno in base alle rispettive competenze, un fattivo contributo alle attività del Cda – ha dichiarato Tiziano Scarpelli, presidente di Sienambiente -. Con il nuovo anno e con il consolidamento nel Gruppo Iren, si apre per Sienambiente una nuova e importante fase di crescita e sviluppo degli impianti di gestione dei rifiuti. Il prossimo passo, in quest’ottica, è l’imminente avvio dell’impianto di riciclo delle Cortine dove si stanno concludendo gli interventi di ristrutturazione finalizzati, un progetto innovativo in linea con i principi e gli obiettivi di economia circolare dell’Unione europea in tema di recupero di materia e energia”.

Grazia Baiocchi, residente a Siena, è una commercialista e consulente nell’ambito tributario e dei servizi amministrativo/contabili. Ha una solida esperienza nel campo delle ristrutturazioni societarie. E’ componente del Consiglio di indirizzo della Fondazione Toscana Life Sciences e della Deputazione amministratrice della Fondazione del Monte dei Paschi di Siena.

Marco Rapali, torinese, laureato in Economia delle istituzioni dell’ambiente e del territorio, è responsabile della pianificazione e coordinamento delle attività di Iren Ambiente. Ha maturato un’importante un’esperienza nel Gruppo Iren nel campo del project financing per il progetto del termovalorizzatore di Torino e nella pianificazione e gestione dei flussi dei rifiuti di Iren Ambiente.

I nuovi consiglieri di Sienambiente, insieme agli altri componenti del Cda, rimarranno in carica fino all’approvazione del Bilancio d’esercizio 2025.