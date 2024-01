Amministrative Castelnuovo, assemblea pubblica di Potere al Popolo

Domenica 21 gennaio, alle ore 16.30, si terrà a Castelnuovo Berardenga (presso il circolo della Filarmonica) un’assemblea pubblica, chiamata da Potere al Popolo e dal consigliere comunale Roberto Montanelli, aperta a tutti i residenti nel comune di Castelnuovo interessati a costruire una lista di alternativa al centrosinistra e alla destra per le prossime elezioni amministrative.

“Quello che abbiamo in mente – spiegano da Potere al Popolo – é una sorta di “terzo polo popolare”, che coinvolga non solo chi ci ha seguiti e sostenuti in questi cinque anni, ma anche le tante persone deluse da un Movimento 5 Stelle che ha governato senza battere ciglio con la “casta” e si é adeguato rapidamente al “sistema” e da un centrosinistra lontano anni luce dal sentire dei lavoratori e in generale delle persone comuni che faticano sempre di più ad arrivare a fine mese.

Vogliamo creare una lista aperta – conclude Potere al Popolo di Castelnuovo Berardenga – , con forme e modalità da decidere insieme a chi risponderà all’appello, che prosegua il lavoro portato avanti in questi cinque anni da Potere al Popolo e dal consigliere comunale Roberto Montanelli, per una maggiore partecipazione popolare alle decisioni dell’amministrazione comunale, la tutela dei beni comuni e dei servizi pubblici e il rispetto dei principi fondamentali della Costituzione”.