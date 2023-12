Servizio navetta per il personale dell’Aou Senese attivo dal 2 gennaio

Attivo dal 2 gennaio 2024 il servizio navetta riservato al personale dell’Azienda ospedaliero-universitaria Senese (Aou Senese). Il servizio rientra nel piano sul benessere organizzativo varato dalla direzione aziendale, condiviso insieme ai professionisti dell’ospedale, e rappresenta soprattutto un ulteriore supporto per chi lavora al policlinico Santa Maria alle Scotte di Siena.

«Si tratta di un servizio pilota riservato esclusivamente al personale dell’Aou Senese, tramite affidamento ad Autolinee Toscane spa – spiega il direttore generale, il professor Antonio Barretta -. Il servizio può essere un utile strumento per migliorare il problema della mobilità e dei parcheggi dell’area ospedaliera. Ci tengo a ringraziare tutti i professionisti che hanno partecipato al sondaggio pubblicato sulla Intranet aziendale in merito agli orari della navetta. Dopo un periodo iniziale di attivazione e assestamento, anche attraverso un monitoraggio costante sull’effettivo utilizzo del servizio, si cercherà di adeguare gli orari alle richieste pervenute così da rendere la navetta fruibile per un numero ancora maggiore di professionisti».

Il percorso della navetta per il personale dell'Aou Senese

Il servizio è gratuito, previste corse nei soli giorni feriali (esclusi quindi il sabato, la domenica, le festività ed eventuali ponti). L’orario della navetta è articolato su 3 fasce: 06:30-9:00, 13:30-15:00 e 17:30-20:30. Sono previste 21 corse giornaliere, una ogni 20 minuti. Il percorso parte dal parcheggio scambiatore della SS222 (fermata autobus di linea nei pressi del Dream Cafè e Hotel Anna), passa poi dal parcheggio della Mens Sana (in prossimità dell’intersezione tra la strada del Tiro a Segno e strada di Vico Alto), via Lombardi (fermate autobus di linea dietro la stazione ferroviaria), viale Bracci (ingresso principale dell’ospedale) e area interna all’ospedale con due fermate: la prima nei pressi del lotto DEA (strada che porta al centro direzionale) e l’altra nei pressi del lotto didattico, prima dell’uscita. La navetta esce da strada delle Scotte (lato obitorio) e fa ritorno alla prima fermata (parcheggio scambiatore SS222). Nel percorso di ritorno, dopo la fermata di via Lombardi, procede direttamente verso il capolinea passando da viale Giovanni Paolo II (strada fiume). La fermata nel parcheggio della Mens Sana viene effettuata solo nel percorso di andata.

Disponibile, sulla Intranet aziendale dell’Aou Senese, una sezione dedicata con tutte le informazioni sul servizio dal titolo “Servizio navetta per il personale”.