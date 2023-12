Gaiole, HTD Medical annuncia la fusione con HTD Consulting

Dopo un decennio di convivenza, le due realtà con sede a Gaiole in Chianti – HTD Medical e HTD Consulting – annunciano la loro fusione per incorporazione in HTD Medical, creando di fatto un polo esclusivo, una realtà italiana con acclarata expertise settoriale unica nel suo genere.

Eccellenza chiantigiana riconosciuta da oltre 15 anni in tutta Italia e anche a livello internazionale, HTD è reduce dalla vittoria per due anni consecutivi del premio “Campione della Crescita” istituito da La Repubblica Affari&Finanza.

Nel mercato dentale, l’azienda HTD Medical di Gaiole in Chianti, rappresenta un punto di riferimento per quanto riguarda l’importazione, la gestione logistica, il supporto alla vendita, la realizzazione eventi, il marketing comunicativo e la strategia commerciale.

“La fusione delle due aziende in unica realtà rappresenta una scelta volta a consolidare e ottimizzare competenze e talenti – afferma il general manager dell’azienda di Gaiole in Chianti HTD Medical, Massimiliano Marini -. Crediamo che l’unione delle risorse e dei processi aziendali porterà ad un miglioramento delle efficienze operative, con l’obiettivo di affermarci come forza trainante nel mercato dentale, offrendo una gamma più ampia e completa di prodotti e servizi”.

Parole alle quali fa eco Alice Bertolina, business development & operations manager: “L’incorporazione di HTD Consulting in HTD Medical consentirà di rafforzare l’identità di un brand riconosciuto per professionalità e affidabilità, a cui si aggiunge una spiccata resilienza nell’affrontare le sfide presentate da un mercato in continua evoluzione come quello dentale. La fusione rappresenta un nuovo capitolo emozionante per tutti noi. Non vediamo l’ora di affrontarlo insieme ai nostri partner per rinnovare un futuro pieno di dinamismo e di consolidato successo.

È doveroso ringraziare di cuore tutte le persone che ci hanno dato fiducia in questi anni – conclude Alice Bertolina, business development & operations manager, di HTD Medical -: dipendenti, collaboratori, clienti, fornitori e tutto l’ambiente di Gaiole in Chianti. Il loro sostegno è la nostra forza!”.