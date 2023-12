Consigli di Area, il Comune di Siena apre il bando per le candidature

Il Comune di Siena ha pubblicato il bando con il quale si aprono i termini per la presentazione di candidature alla nomina a componente dei Consigli di Area. Attraverso tali consigli, l’amministrazione favorisce la partecipazione e l’adesione dei cittadini alle attività sul territorio, legate all’interesse per la città, secondo i principi di sussidiarietà e gratuità.

L’attività assume un ruolo meramente consultivo e propositivo nel rispetto delle competenze degli organi di governo del Comune di Siena e con referenza nei riguardi del Sindaco o del consigliere delegato. L’ambito territoriale di competenza di ciascuna area è fissato con apposita deliberazione del Consiglio comunale di Siena.

Il bando. Richiamata la deliberazione del Consiglio comunale del 15 febbraio 2023, con la quale si è approvato il “Regolamento dei Consigli di Area”, sono aperti i termini per la presentazione di candidature alla nomina a componente dei Consigli di Area del Comune di Siena così individuate: Consiglio di Area 1, Acquacalda, Petriccio; consiglio di Area 2, Scacciapensieri, San Miniato, Vico Alto; Consiglio di Area 3, Pispini – Romana, Taverne d’Arbia, Isola d’Arbia; Consiglio di Area 4, San Marco, Tufi, Costalpino, Ginestreto; Consiglio di Area 5, Camollia, Palazzo Diavoli, San Prospero, Ravacciano.

Ciascuna Area è rappresentata da un apposito consiglio nominato dal Sindaco, su proposta del Consiglio comunale, composto secondo il principio di proporzionalità fra maggioranza e minoranza e precisamente: dodici componenti complessivi di cui sei indicati dai gruppi consiliari di maggioranza, quattro dai gruppi consiliari di minoranza e altre due persone, un uomo e una donna, iscritti spontaneamente a un albo predisposto appositamente per tali nomine. In caso di mancate disponibilità, provvede il Sindaco su proposta motivata del Consiglio comunale. Alle riunioni del Consiglio di Area è ammesso a partecipare ed intervenire il Sindaco o il consigliere delegato (ne verrà nominato dal Sindaco uno per ogni Area), senza diritto di voto.

I soggetti interessati a partecipare alla nomina dei due componenti dei Consigli di Area possono presentare domanda in carta libera, compilando un modello disponibile insieme al bando sull’Albo Pretorio dell’amministrazione, da far pervenire al Comune di Siena (piazza Il Campo, 1 – 53100 Siena) entro e non oltre le ore 12 del 22 gennaio 2024, utilizzando le seguenti modalità: via Pec all’indirizzo comune.siena@postacert.toscana.it; a mezzo del servizio postale; mediante consegna a mano presso l’ufficio Protocollo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 12, il martedì e il giovedì anche dalle 15 alle 17. La firma in calce alla richiesta non deve essere autenticata, ma deve essere allegata una fotocopia di un documento di identità in corso di validità. Non saranno accettate le richieste pervenute oltre il termine di scadenza.

Il bando completo è pubblicato sull’Albo Pretorio del Comune di Siena ed è disponibile anche nella sezione “notizie” del portale web dell’amministrazione (www.comune.siena.it). Eventuali ulteriori informazioni potranno essere richieste al servizio Organi collegiali, telefonando ai numeri 0577292168 – 292169 – 292170 o inviando una mail a consigliocomunale@comune.siena.it.