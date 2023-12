Servizi scolastici, accordo fra Comune di Siena e Comune di Asciano

E’ stato deliberato dalla giunta comunale di oggi, giovedì 21 dicembre, uno schema di accordo fra il Comune di Siena e il Comune di Asciano per i servizi socioeducativi scolastici per le annualità 2024-2025 e 2026.

In particolare, il documento riguarda l’articolazione dei servizi scolastici e ludici della scuola dell’infanzia e la scuola primaria di Arbia (situate nel Comune di Asciano), la scuola secondaria di primo grado “Domenico Beccafumi” in località Presciano (situata nel Comune di Siena) e la ludoteca “Fantasia” (situata nel Comune di Siena). L’atto è stato presentato dall’assessore ai servizi all’infanzia e all’istruzione del Comune di Siena Lorenzo Loré.

“Con questo accordo – spiega l’assessore – concertiamo i rapporti fra le due amministrazioni per quanto riguarda queste strutture che, essendo al confine fra i due Comuni, interessano sia le famiglie residenti a Siena, sia quelle residenti ad Asciano. Cerchiamo in questo modo di andare incontro alle diverse esigenze presenti sul territorio per quanto riguarda servizi così importanti nella vita di ogni famiglia”.

Nello schema di accordo approvato si legge che, per quanto riguarda la scuola dell’infanzia e la scuola primaria, “i genitori, residenti nel Comune di Siena, zona Taverne d’Arbia, che intendono far frequentare ai propri figli la Scuola dell’infanzia e primaria di Arbia, situata nel Comune di Asciano, dovranno presentare domanda di ammissione o conferma all’Istituto scolastico comprensivo di Asciano. Il Comune di Siena, secondo gli elenchi forniti dall’Istituto scolastico comprensivo di Asciano, assicura il trasporto ai bambini residenti nel Comune di Siena; le famiglie dei bambini residenti a Siena frequentanti la scuola dell’infanzia e la scuola primaria pagheranno al Comune di residenza le quote di compartecipazione al servizio di trasporto, secondo quanto stabilito dal Comune stesso. il Comune di Asciano garantisce il servizio di mensa.

Le famiglie residenti nel Comune di Siena, zona Taverne d’Arbia, pagheranno al Comune di Asciano le quote di compartecipazione al servizio di mensa, secondo quanto stabilito dal Comune stesso per i propri residenti. La differenza della quota determinata dall’Isee del nucleo familiare e dal costo per i non residenti ad Asciano sarà a carico del Comune di Siena e ricompresa nella somma forfettaria annualmente impegnata”.

Per quanto riguarda la scuola secondaria di primo grado, la convenzione stipula che “i genitori residenti nel Comune di Siena e i genitori residenti nel Comune di Asciano, che intendono far frequentare ai propri figli la Scuola Secondaria Statale di primo grado ‘Domenico Beccafumi’ di Presciano, situata nel Comune di Siena, dovranno presentare domanda di ammissione al dirigente scolastico dell’istituto comprensivo. Il Comune di Asciano mette a disposizione degli alunni frequentanti la scuola sopra indicata la propria palestra di Arbia situata presso l’istituto comprensivo di Asciano per tutte le attività fisico – motorie. La gestione e la manutenzione della palestra sono a carico del Comune di Asciano. Il Comune di Siena contribuisce ai costi come indicato all’articolo specifico della convenzione”.

Per quanto riguarda la Ludoteca “Fantasia” situata in via Degli Aldobrandeschi a Taverne d’Arbia e che offre un servizio offerto dall’amministrazione comunale di Siena che ricomprende attività educative, ludiche e di socializzazione destinate a bambini, ragazzi da 3 a 14 anni residenti nel Comune di Siena, la convenzione stabilisce che “alla luce del presente accordo”, il servizio “viene esteso anche ai residenti nel Comune di Asciano compatibilmente con il numero di presenze previste all’interno dei locali. I genitori che intendono far frequentare ai propri figli la struttura dovranno presentare richiesta ai referenti della Cooperativa, che gestisce il servizio di animazione presso la ludoteca.

“Il Comune di Siena – conclude la convenzione -, per i costi generali di funzionamento della Scuola Statale dell’Infanzia e Primaria di Arbia, si impegna a versare entro il mese di settembre di ciascun anno la somma omnicomprensiva di 30 mila euro per ciascuna annualità. Il presente accordo ha validità fino al 31 dicembre 2026”.