Bilancio partecipato Sovicille: i 9 progetti ammessi a finanziamento

Il Comune di Sovicille restituisce i risultati del bilancio partecipato 2023. Il percorso è stato avviato dall’amministrazione comunale lo scorso luglio con la pubblicazione di un avviso pubblico per dare la possibilità a cittadini, associazioni, attività economiche, enti pubblici e privati, di avanzare idee e proposte sui temi delle aree verdi, dell’ambiente, della mobilità sostenibile, dello sport e politiche giovanili.

L’obiettivo del bilancio partecipato del Comune di Sovicille è quello di stimolare il coinvolgimento della popolazione ascoltando in modo diffuso i bisogni territoriali e facendo emergere proposte dal basso. Per Sovicille si tratta della seconda volta: già alla prima esperienza, nel 2018, il Comune aveva ottenuto una risposta entusiastica da parte di cittadini e associazioni. E anche quest’anno, dopo lo stop legato al periodo pandemico, la comunità ha partecipato con slancio, creatività ed entusiasmo. Questi i numeri: in tutto sono pervenute 38 proposte che sono state illustrate lo scorso 6 ottobre, nel corso di un incontro pubblico, nella sala consiliare del Comune di Sovicille.

Al termine dell’esame dei lavori della Commissione Affari generali, relativi alla valutazione dei progetti presentati sul Bilancio Partecipato 2023, sono risultate al momento finanziabili, con la somma a disposizione per l’esercizio in corso pari a 67 mila euro le 9 proposte di seguito riportate: nel paese di Torri, rifacimento delle panchine e acquisto di nuove attrezzature per la manutenzione; Rifacimento della recinzione giardino via Matteotti Volte Basse; acquisto e posa in opera di bacheche per affissioni mortuarie; acquisto di giochi e panchine per il giardino di piazza Peruzzi a San Rocco a Pilli; installazione per step, nei paesi, di pannelli informativi per la raccolta differenziata; efficientamento energetico del palazzetto dello sport di San Rocco; avvio della sistemazione del viale dei Cipressi di Carpineto; primo step della sistemazione dell’area verde in piazza Bartalini. Avvio allestimento area fitness giardino via Siena Rosia.

“Siamo molto soddisfatti del percorso intrapreso e degli ottimi risultati conseguiti – spiega il sindaco del Comune di Sovicille Giuseppe Gugliotti sul bilancio partecipato –. Il bilancio partecipativo è un punto di forza del nostro programma di mandato, un’attività che incentiva la partecipazione creativa, sollecita a mettere le idee a servizio della comunità e accresce in tutti la consapevolezza della complessità delle scelte di un’amministrazione. I progetti presentati sono tanti: solo un certo numero hanno la possibilità di essere finanziati, al momento, integralmente o in parte. Altre proposte, pur giudicate ammissibili in base ai criteri descritti nel bando, non sono attualmente realizzabili per carenza di risorse, ma sono, comunque, inserite nel Documento sulla partecipazione e saranno riconsiderate non appena si reperiranno fondi nel Bilancio comunale o da finanziamenti esterni. Ringrazio davvero le tante persone e associazioni che hanno contribuito al successo di questa bella iniziativa”.