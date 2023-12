Viale Diaz a Siena, chiusura prolungata fino alle ore 7 di martedì 12

A causa del maltempo e dell’irrigidimento delle temperature, la ditta incaricata dei lavori in viale Diaz a Siena ha chiesto all’amministrazione comunale di prolungare la chiusura della strada fino alle ore 7 di domani mattina, martedì 12 dicembre.

I lavori di asfaltatura in viale Diaz a Siena, cominciati alle ore 9 di questa mattina, si concluderanno infatti come da programma alle 16,30, ma la pioggia e le temperature non permetteranno un adeguato consolidamento del manto stradale, per cui la soluzione individuata è quella di proseguire nella chiusura del tratto di strada, in modo da permettere ai materiali, senza il passaggio dei mezzi, di attecchire in maniera consona.

La Polizia Municipale di Siena, impegnata in zona fin da questa mattina, proseguirà nel lavoro di monitoraggio della viabilità e del traffico. Sarà adeguata e mantenuta la cartellonistica, così come sarà mantenuta la viabilità straordinaria che ha regolato il flusso nella zona in queste ore, come da specifica ordinanza. Questa mattina, inoltre, è stato aperto il varco Ztl in entrata in via Gazzani, in modo da prevedere un’altra via di uscita per il traffico stesso.