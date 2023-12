Siena, lite in strada tra due minori: 60 persone a guardare

Poco dopo le 21 di ieri, sabato 9 dicembre, gli agenti della Polizia di Stato di Siena sono intervenuti in via Camollia per una lite in strada tra due minorenni.

Gli agenti delle volanti della Questura senese si stavano trovando impegnati in un servizio di pattugliamento nel centro storico di Siena quando, in via Camollia, all’altezza di via dei Gazzani, hanno notato un gruppo di una sessantina di persone, molte delle quali giovanissime, intorno a due ragazzi, già noti alle forze dell’ordine, che si stavano picchiando.

I poliziotti sono subito intervenuti e, alla loro vista, uno dei due è scappato, mentre l’altro è stato fermato e condotto in Questura.

Gli agenti della Questura hanno chiesto al ragazzo, un 17enne, i motivi della lite avvenuta nella strada del centro storico di Siena e le sue dichiarazioni sono ora al vaglio degli investigatori. Al momento il minore non ha voluto ricorrere alle cure del medico e non risulta che l’altro (un 16enne) si sia recato al pronto soccorso. Al termine degli accertamenti il 17enne è stato riaffidato ai genitori.

Gli agenti stanno attendendo pertanto l’evolversi della situazione, abbastanza inquietante, dato che nessuno, tra il folto numero di persone che stava assistendo alla lite o tra i passanti, ha chiamato il 112 per segnalare quanto stesse accadendo.