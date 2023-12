Cia Siena, gli agricoltori della filiera corta incontrano i consumatori

Cia Siena, tornano le degustazioni con i prodotti di stagione della filiera corta alla Bottega della Spesa in Campagna di Siena. L’appuntamento è per giovedì 7 dicembre dalle 15.30 alle 17, in località Coroncina (strada della Tressa 7, int. 3) con il tour della Spesa in Campagna e Qualità Toscana per promuovere la filiera corta.

In degustazione formaggi e mele del territorio, ricotta, miele, confetture, crema di nocciole, salumi (dalla finocchiona alla soppressata), bruschette e fagioli con l’olio extravergine d’oliva nuovo, birra artigianale.

L’acquisto di prodotti coltivati e realizzati nel proprio territorio è una spesa sempre più amata dai consumatori toscani e senesi, cresciuta negli anni del Covid e poi consolidata. La filiera corta, spiega Cia Siena, porta poi vantaggi allo stesso agricoltore, ma anche alla sostenibilità ambientale.

“Attraverso la filiera corta – sottolinea il presidente di Cia Toscana, Valentino Berni – ad essere valorizzato è il gusto delle nostre tradizioni che si ritrova nei prodotti del territorio, ad esempio nei cosiddetti PAT – Prodotti Agroalimentari Tradizionali che tramandano sapori autentici e tradizioni”.

Cia Toscana promuove l’acquisto diretto dai produttori attraverso due strumenti, all’interno di Toscana Direct, progetto co-finanziato PSR 14/20 della Regione Toscana sottomisura 16.4. La novità è il portale Qualità Toscana (www.qualitatoscana.com) dedicato alla promozione delle aziende, dei prodotti e delle attività di vendita diretta degli associati. Qualità Toscana, rappresenta un’opportunità per aumentare la visibilità delle aziende, offrendo una vasta gamma di informazioni, servizi e possibilità di navigazione, allo scopo di rendere facile e coinvolgente la scoperta dei prodotti da parte dei fruitori – navigatori.

E poi il marchio Cia Agricoltori Italiani della Spesa in Campagna, che da circa quindici anni si dedica a promuovere la filiera corta e la qualità dei prodotti agricoli. Con la Spesa in Campagna si stabiliscono relazioni dirette tra agricoltori e consumatori, riavvicinando le persone alla fonte dei loro alimenti; è possibile conoscere la storia di ogni prodotto di qualità, le persone dedite alla loro creazione e i campi da cui provengono.