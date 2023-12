La Cenerentola di Rossini al Teatro dei Rinnovati di Siena

Con La Cenerentola di Rossini, sabato 9 dicembre alle 21. va in scena al Teatro dei Rinnovati il quarto e ultimo appuntamento per la rassegna lirico-sinfonica “Un anno da fiaba”, allestita da Amat in coproduzione con i Teatri di Siena, all’interno del progetto Regeneration Opera.

Un brillante cast di giovani artisti lirici e l’Unconventional Orchestra di Amat sono protagonisti di questo allestimento inedito con la regia di Yuri Napoli e la direzione musicale di Concetta Anastasi. I cantanti sono stati selezionati grazie alla consulenza di Laura Polverelli e la collaborazione di Anna Meo, Patrizia Ciofi, Umberto Chiummo e Yuri Napoli.

La fiaba senza tempo più famosa al mondo viene interpretata in questo allestimento attraverso il contrasto tra le ombre dell’inganno e la luce della verità, riflettendo l’eterno gioco dell’identità celata dietro il travestimento. L’opera, dunque, si svolge tra le sottili sfumature di luce e oscurità, un’ode alla dualità dell’identità e al potere trasformativo del travestimento, immergendo gli spettatori in un mondo in cui è ciò che non appare a guidare le azioni dei personaggi e a rivelare i loro veri sentimenti.

Un’esperienza unica che incanterà il pubblico, grazie al disegno luci di Pietro Sperduti, uno dei migliori light designer italiani. Tema parallelo, e non secondario, è anche una riflessione sulla possibilità di un Teatro Ecologico, dove non sono previsti allestimenti dispendiosi a livello energetico, perché, appunto, la bellezza può essere rivelata lì dove non vi è la luce.

I biglietti dello spettacolo La Cenerentola sono acquistabili presso la biglietteria del Teatro dei Rinnovati di Siena e online sul sito. Tariffe ridotte per under 25.

La rassegna di Amat Regeneration opera, alla seconda edizione, mira a creare occupazione giovanile nel mondo del teatro musicale e al contempo a rinnovarne il pubblico. È svolta con il sostegno del Ministero della Cultura, con la collaborazione del Comune di Siena, della Fondazione Antico Ospedale Santa Maria della Scala, di Opera Laboratori, Canale 3 Toscana e con la sponsorizzazione di Banca Centro Toscana-Umbria.