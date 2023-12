Palio, screening cavalli: rinnovata la convenzione con Università di Pisa

La giunta comunale di Siena, nella riunione di oggi, mercoledì 6 dicembre, ha deliberato di stipulare con il Dipartimento di Scienze veterinarie dell’Università di Pisa, per i Palii 2024/2029, la convenzione per il supporto scientifico sull’uso dei farmaci e per l’effettuazione di screening sui cavalli. L’atto è stato proposto dal Sindaco di Siena Nicoletta Fabio e demanda all’Ufficio Palio l’adozione dei successivi provvedimenti necessari a dare esecuzione alla deliberazione.

“Al fine di meglio soddisfare – si legge nell’atto approvato dalla giunta del Comune di Siena – l’interesse pubblico al regolare svolgimento dei Palii e alla tutela della salute del cavallo, questa amministrazione ritiene necessario rinnovare anche per gli anni 2024/2029 tutte le attività mediche, farmacologiche e di screening svolte negli anni passati”. La convenzione con l’Università di Pisa va in scadenza, infatti, con l’anno 2023.

“Il Comune affida al Dipartimento – si legge nella convenzione tra il Comune di Siena e l’Università di Pisa – di fornire il supporto scientifico per l’esecuzione degli esami di screening e per le procedure di conservazione dei campioni di sangue dei cavalli da Palio raccolti in occasione del Protocollo Equino, il giorno della tratta e del Palio”. Relativamente agli esami di screening, il trattamento dei campioni di sangue e le modalità di esecuzione degli esami dei cavalli presentati alla pre-visita e per il Protocollo Equino, l’atto fa riferimento all’allegato “uno”, in cui si precisa che il dipartimento effettuerà lo screening farmacologico con il metodo Elisa.

Le procedure relative al trattamento dei campioni di sangue dei cavalli da Palio raccolti il giorno della tratta e del Palio sono dettagliati nell’allegato “due”, nel quale si specifica che “i contenitori sigillati verranno conservati presso il Dipartimento di Scienze Veterinarie a temperatura di refrigerazione in attesa di disposizioni da parte del Comune di Siena relative a modalità e tempi di apertura o al loro smaltimento”.