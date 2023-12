Lavori urgenti in viale Diaz a Siena, prevista la chiusura della strada

Sono programmati per la giornata di lunedì 11 dicembre i lavori di asfaltatura in viale Armando Diaz a Siena. La strada sarà chiusa al traffico dalle ore 9 alle ore 16,30 per permettere il rifacimento del manto stradale per permettere il rifacimento del manto stradale, che versa in condizioni precarie.

Per questo – spiega il Comune di Siena – è necessario approntare il cantiere in maniera urgente. I lavori, che non si apriranno in caso di maltempo, si concluderanno nell’unica giornata di lunedì prossimo, per il clima rigido e per la presenza di abitazioni vicine alla strada non è stato possibile programmare il cantiere in orario notturno.

L’amministrazione comunale provvederà nei prossimi giorni ad approntare apposita comunicazione, rivolta anche alle scuole e agli uffici, come il Tribunale di Siena, della zona interessata alle variazioni della mobilità e del traffico dalle ore 9 alle ore 16,30, in modo da limitare al massimo i disagi e invitando i cittadini a scegliere percorsi alternativi. In zona, oltre alla cartellonistica, saranno comunque presenti gli agenti della Polizia Municipale di Siena.

I lavori in viale Diaz a Siena permetteranno la riqualificazione del manto stradale e del marciapiede, attualmente in pessime condizioni.

Le modifiche alla viabilità a Siena in viale Armando Diaz e aree limitrofe