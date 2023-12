Asilo nido Poggibonsi, ancora aperte le iscrizioni per il bando integrativo

E’ ancora aperto il bando integrativo per le iscrizioni per l’asilo nido comunale di Poggibonsi 2023/2024. Si tratta del consueto bando pubblicato per consentire l’iscrizione dei nuovi nati e di coloro che hanno deciso successivamente di iscriversi al servizio. Il bando resterà aperto fino al 12 dicembre e potranno essere iscritti al nido La Coccinella di via Sangallo i bambini e le bambine nati negli anni 2021, 2022 e 2023.

Le domande devono essere presentate esclusivamente tramite procedura on line con SPID (Sistema Pubblico d’Identità Digitale) attraverso apposito link presente sul sito del Comune https://www.comune.poggibonsi.si.it/la-citta/servizi-al-cittadino/servizi-scolastici/nido-d-infanzia/.

Il bando e tutte le informazioni sono pubblicate sul sito, insieme al progetto educativo integrato 0-6. Per ulteriori informazioni sul bando integrativo per le iscrizioni per l’asilo nido comunale di Poggibonsi 2023/2024 è possibile rivolgersi all’ufficio istruzione del Comune di Poggibonsi alla mail istruzione@comune.poggibonsi.si.it e telefonicamente il lunedì e il mercoledì dalle 10 alle 13 al numero 0577-986342.