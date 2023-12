Siena Sport Day 2023, lo sport senese in festa

Siena Sport Day 2023: Chiara Costagli è la Sportiva dell’Anno 2023. Campionessa europea e primatista mondiale di nuoto lifesaving agli European Youth Lifesaving Championships che si sono svolti nel mese di agosto a Gorzów (Polonia), l’atleta classe 2006 tesserata per la Virtus Buonconvento è stata scelta dal Gruppo Stampa Autonomo Siena e riceverà il tradizionale Sanese d’Oro (la riproduzione della moneta coniata in epoca medievale e rinascimentale dalla Repubblica di Siena) venerdì 15 dicembre nell’ambito del Siena Sport Day in programma (ore 17) all’auditorium Santa Chiara Lab di Siena.

Un’annata da incorniciare, quella della giovane nuotatrice che frequenta l’Istituto Caselli di Siena (usufruendo, con successo, del progetto “Studente-Atleta di Alto Livello”), salita sul gradino più alto del podio continentale nelle staffette 4×50 ostacoli, 4×50 mista e 4×25 manichino (in quest’ultima polverizzando il precedente primato cronometrico mondiale) e classificatasi al secondo posto nelle gare individuali 200 ostacoli e 200 superlifesaver: risultati che hanno permesso a Chiara Costagli di ottenere una nuova convocazione nella Nazionale italiana di lifesaving per l’imminente Orange Cup, in programma dall’1 al 4 dicembre a Eindhoven.

La portacolori del sodalizio giallonero presieduto da Gianluca Valeri succede nell’albo d’oro del Premio Sportivo dell’Anno a Duccio Marsili, Leonardo Pizzichi e Chiara Sacco, vincitori delle ultime edizioni di un riconoscimento che in passato ha visto il Gruppo Stampa Autonomo Siena premiare sportivi (all’epoca emergenti) del calibro di Paolo Lorenzi, Luigi Datome, Simone Pianigiani, Luigi Allegrini, Chiara Bazzoni, Alice Volpi, Giulia Leni, Andrea Ferretti, Yohanes Chiappinelli, Irene Siragusa e Giulia Bonechi.

L’associazione di giornalisti senesi, nata nel 1968 e presieduta da Giovanna Romano, ha stabilito di consegnare un riconoscimento anche alla S.S. Virtus Siena, menzionandola sia per aver ottenuto nel 2023 la promozione nel campionato di Serie B Interregionale di basket, sia per l’attività che da oltre mezzo secolo svolge sotto canestro con il proprio settore giovanile, vero e proprio fiore all’occhiello per la società di via Vivaldi guidata da Fabio Bruttini.

Anche per il 2023 l’organizzazione del Siena Sport Day vede l’importante e proficua sinergia tra Gruppo Stampa e C.O.N.I. Siena, che nel celebrare quella che, ormai dal 2021, è divenuta la festa dello sport senese, hanno stabilito di dare il giusto e meritato risalto alle eccellenze cittadine che maggiormente si sono distinte sui rispettivi campi di gara.

Durante il Siena Sport Day 2023 si effettueranno infatti le Premiazioni Elite Coni Siena e si ripeterà la consegna del Premio Montermini, intitolato alla memoria dell’ex atleta e presidente del C.O.N.I. provinciale Roberto Montermini e giunto alla sua seconda edizione: riconoscimento che la famiglia Montermini, il delegato provinciale C.O.N.I. Paolo Ridolfi e il Gruppo Stampa hanno deciso di attribuire per il 2023 a PalioAcanestro Opportunity, il progetto promosso dall’associazione PalioAcanestro per incrementare le relazioni e promuovere la cultura della collaborazione tra le società sportive di pallacanestro di Siena e provincia.