Comune e Università di Siena presenti al prossimo Cda della Fondazione Biotecnopolo

Il Comune di Siena e l’Università degli Studi di Siena saranno presenti al prossimo consiglio di amministrazione della Fondazione Biotecnopolo. Nell’occasione saranno illustrate le future attività scientifiche e gestionali del progetto.

L’invito è stato rivolto al sindaco di Siena Nicoletta Fabio e al rettore Roberto Di Pietra a seguito della lettera da loro inviata al presidente Marco Montorsi lo scorso 14 novembre.

Ringraziando per l’attenzione riposta nel progetto Biotecnopolo, il presidente della Fondazione Biotecnopolo di Siena Montorsi, anche a seguito delle ultime dichiarazioni fatte dal ministro dell’Università e della Ricerca Anna Maria Bernini, ha ritenuto opportuno, prima di accogliere la richiesta di un incontro aperto a tutta la cittadinanza, coinvolgere Sindaco e Rettore nella prossima riunione del Cda della Fondazione per rappresentare in maniera puntuale i tempi in cui il progetto si svilupperà e le potenziali ricadute sul territorio.

“Un primo momento di confronto che anticiperà l’incontro pubblico con tutti gli attori potenzialmente interessati al progetto e la cittadinanza – ha spiegato il sindaco di Siena Nicoletta Fabio –, teniamo alta l’attenzione sul tema e sui possibili sviluppi futuri”.

Il rettore dell’Università di Siena Roberto Di Pietra ha ringraziato il presidente Montorsi ed i componenti del Cda della Fondazione Biotecnopolo di Siena per la disponibilità all’incontro, che auspica si possa svolgere al più presto.