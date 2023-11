A Torrita di Siena riqualificazione biglietteria dismessa della stazione

Si prospetta una nuova vita per i locali che fino a circa 30 anni fa ospitavano la biglietteria della stazione ferroviaria a Torrita di Siena. L’amministrazione comunale ha infatti deciso di destinare lo stabile in via Achille Grandi alle attività della locale sezione Auser.

È quanto annunciato nell’incontro che si è tenuto presso la Casa della Cultura con i rappresentanti dell’associazione e di varie aziende edili torritesi. Queste ultime sono state infatti invitate a offrire un contributo per la ristrutturazione dei locali, che si estendono per un’area complessiva di 130 mq.

A biglietteria, sala d’attesa e appartamento per il capostazione erano adibiti i vani presenti nello stabile oggi in disuso nei pressi della stazione ferroviaria di Torrita di Siena, al centro di una zona che negli ultimi anni è stata oggetto di una massiccia opera di riqualificazione. Alla realizzazione di un parcheggio a servizio delle attività commerciali e della stazione, alla nascita della Casa della Cultura, nei prossimi mesi si aggiungerà anche il recupero dell’ex biglietteria.

“Già da qualche anno – ha spiegato l’assessore all’associazionismo Roberto Trabalzini – l’amministrazione comunale ha programmato di dare una nuova vita a questi locali e di renderli uno spazio a disposizione dei cittadini meno giovani, i quali ad ora non dispongono di un luogo a Torrita di Siena dove potersi incontrare e trascorrere del tempo insieme”.

Oltre alle attività di socializzazione promosse dall’associazione Auser, l’immobile potrà accogliere anche uno sportello per l’accoglienza dei visitatori che giungono a Torrita di Siena in treno e talvolta necessitano di informazioni.

“È la comunità che porta avanti un progetto per sé stessa – ha spiegato il sindaco di Torrita di Siena Giacomo Grazi – ed è per questo che si auspica il sostegno da parte di quante più forze possibili. Il Comune si impegna a rinnovare l’accordo per un contributo annuo all’associazione Auser e la convenzione con Ferrovie dello Stato per la gestione dei locali, nonché a coordinare l’intera operazione. Alle imprese edili locali non è richiesto necessariamente un contributo economico: ogni tipo di aiuto sarà ben accetto”.

I lavori alla biglietteria dismessa della stazione ferroviaria di Torrita di Siena potranno iniziare appena concordato il cronoprogramma. Nel corso dell’incontro Roberto Rossi, presidente Auser Torrita di Siena, ha fatto il punto sulle attività attualmente portate avanti dall’associazione, tra cui ad esempio l’accompagnamento dei bambini sugli scuolabus, o la collaborazione al servizio di trasporto gratuito rivolto ad alcune categorie di cittadini residenti a Montefollonico. Infine, ha esplicitato la necessità di avere un luogo di incontro pratico e adatto alle attività ricreative dell’associazione, che conta circa 200 tesserati. In questo senso, con il parcheggio attiguo e la collocazione a pianterreno, la biglietteria ristrutturata saprà rispondere in pieno alle varie esigenze.