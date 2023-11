Il Sindaco Fabio ha incontro il Coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia

Il presidente del Coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia (Cncri), Stefan Stanasel, è stato ricevuto a Palazzo Pubblico ieri, martedì 28 novembre, dal sindaco di Siena Nicoletta Fabio.

Della delegazione ospite hanno fatto parte anche il vicepresidente del Cncri Petru Scurtu, il coordinatore Cncri di Siena Mihaela Bors, il parroco della chiesa ortodossa Sant’Anastasia Romana di Siena Vasile Sirbulet e il vicepresidente del Consiglio comunale di Prato Claudiu Stanasel. Durante l’incontro ha avuto luogo uno scambio di doni istituzionali tra il presidente Stefan Stanasel ed il sindaco Nicoletta Fabio, a testimonianza dei buoni rapporti tra la comunità romena e il Comune di Siena.

“La nostra visita istituzionale al Comune di Siena – afferma Stefan Stanasel, presidente del Coordinamento nazionale cittadini romeni in Italia – fa parte di un ciclo di incontri a livello nazionale nei Comuni capoluogo di provincia e nelle Regioni di tutta la penisola. Nel Comune di Siena vivono circa un migliaio di cittadini romeni che salgono a oltre seimila in tutta la provincia.

Noi cittadini romeni vogliamo partecipare attivamente alla vita sociale, economica e culturale di Siena perché la consideriamo come una prima casa, visto che molti dei nostri figli sono nati qui. Attraverso la partecipazione vogliamo dare un contributo concreto come comunità partner dell’amministrazione comunale per dimostrare che siamo un grande valore aggiunto per tutto il territorio senese.

La nostra comunità, a livello nazionale, rappresenta la seconda forza lavoro come numero, dopo i cittadini italiani, e contribuisce con il due per cento al Pil annuale nazionale. Ringrazio il Sindaco di Siena per la bellissima accoglienza e assicuro la nostra piena disponibilità per lavorare insieme per la crescita di questo territorio”.

“È stato un piacere accogliere il presidente Stanasel e il Cncri a Siena – sottolinea Nicoletta Fabio –; questo incontro ha rappresentato un passo significativo nel rafforzare il dialogo e la collaborazione tra la nostra comunità e i cittadini romeni presenti nel nostro Comune e nella nostra Provincia. Siena è impegnata nella promozione dell’inclusività e della diversità, e la nutrita comunità romena qui presente è parte integrante del nostro tessuto sociale. Crediamo che questa interazione istituzionale contribuirà non solo a consolidare legami positivi, ma anche a favorire una comprensione più approfondita e una solidarietà crescente tra le diverse componenti della nostra comunità”.