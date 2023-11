1° dicembre, Sant’Ansano: variazioni nei presidi Asl Tse a Siena

In occasione della festività di Sant’Ansano, patrono di Siena, venerdì 1° dicembre tutti i presidi Asl Tse della città – poliambulatorio di Pian d’Ovile, consultorio di via Don Minzoni, Centro direzionale di piazzale Rosselli, il presidio del Ruffolo, servizi di Medicina legale (garantite l’attività necroscopica e le urgenze), Riabilitazione, Salute mentale collocati in via Roma – resteranno chiusi.

Per quanto riguarda i prelievi, negli altri comuni della Zona distretto Senese saranno garantiti solo quelli che prevedono campioni diretti ai laboratori dell’Asl Toscana sud est di Nottola e Campostaggia.

Sarà regolarmente attivo, invece, il call center del CUP (0577 767676).