Questo non è amore, il camper della Polizia di Stato a Siena

“Questo non è amore”; nell’ambito delle iniziative connesse alla Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, la Polizia di Stato ha organizzato a Siena il progetto Camper, in piazza Tolomei, dove poliziotti esperti in materia saranno presenti tutto il giorno insieme ad alcune volontarie delle associazioni del territorio.

La campagna contro la violenza di genere “Questo non è amore” nasce come un progetto finalizzato ad informare e supportare le donne vittime di violenza al fine di far conoscere a tutti, non solo alle vittime, gli strumenti che le istituzioni offrono per farle sentire protette e rassicurarle, oltre a renderle consapevoli di quanto può accadere nei casi di violenza, tutto nel rispetto della privacy accogliendole a bordo del mezzo.

Nel corso della giornata la Polizia di Stato consegnerà le brochure realizzate appositamente dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza per il 2023.

Oltre al progetto Camper di “Questo non amore”, la Polizia di Stato di Siena, in occasione della Giornata internazionale per l’eliminazione della violenza contro le donne, aderisce all’iniziativa Orange the World: la sede della Questura di Siena, infatti, si colorerà di arancione.