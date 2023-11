Semia Green riceve il premio “Motore Italia Toscana Awards”

Semia Green ha ricevuto il prestigioso premio “Motore Italia Toscana Awards 2023” per “il contributo dato all’economia circolare in particolare nel campo del recupero di biogas e del riciclo di pannelli solari”.

La società, attiva nel settore dell’economia circolare, è stata premiata nella categoria Esg (Environmental, Social and Governance) per un innovativo progetto di riciclo dei pannelli fotovoltaici che realizzerà in provincia di Siena.

Semia Green è stata di recente acquisita (60%) dal Gruppo Iren, tramite la controllata Iren Ambiente Toscana. La restante quota del capitale sociale è detenuta da Sienambiente, già socio di Semia Green.

A ritirare il prestigioso riconoscimento di Motore Italia, iniziativa di Class Editori dedicato alle imprese che hanno conseguito risultati di eccellenza nel mondo dell’industria e dei servizi grazie alle loro capacità e creatività, ieri sera a Firenze, c’era l’ingegner Fabio Menghetti, componente del Cda di Semia Green. Oltre a Menghetti fanno parte del Cda Tiziano Scarpelli (presidente) e Alfredo Rosini (amministratore delegato).

«Siamo onorati di questo premio che ha riconosciuto la spinta innovativa dell’azienda e in particolare il valore e la portata dell’impianto in via di realizzazione – ha dichiarato Tiziano Scarpelli, presidente di Semia Green sul conferimento del premio “Motore Italia Toscana Awards 2023” -. Il riciclo dei pannelli fotovoltaici è una delle sfide e nuove frontiere nel campo dell’economia circolare che ci attendono nei prossimi anni. Semia green è stata tra le prime aziende nel panorama italiano che si è attivata per poter dare una risposta industriale, creando sviluppo e nuovi posti di lavoro, a ciò che poteva diventare un problema».