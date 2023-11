Distaccamento materiale, chiusa Porta Romana a Siena

E’ stata disposta la chiusura di Porta Romana a Siena a causa del distaccamento di materiale dalla struttura.

La Polizia Municipale è impegnata per ridurre al massimo i disagi nella gestione del traffico e della mobilità, anche per quanto riguarda il trasporto scolastico e l’uscita, nelle prossime ore, degli alunni delle scuole in zona.

E’ stato già effettuato un primo sopralluogo da parte dei Vigili del Fuoco, allertata anche la Soprintendenza Archeologia Belle Arti e Paesaggio.

Per ovviare alla chiusura, gli autorizzati al transito in Ztl a Siena, sia in entrata e uscita da Porta Romana, possono utilizzare Porta Tufi e Porta San Marco in ingresso e in uscita e Porta Pispini in ingresso.