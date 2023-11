Asl Tse, nuovo sistema in fase di sviluppo per distribuzione farmaci e dispositivi a domicilio

Farmaci e dispositivi medici a domicilio nell’Asl Tse. La logistica sanitaria al centro di uno dei tavoli tematici del Forum Risk Management in corso in questi giorni al Centro Fiere e Congressi di Arezzo. Logistica che rappresenta un tassello importante per ottimizzare la distribuzione di farmaci e dispositivi medici destinati agli ospedali e ai pazienti.

A coordinare il tavolo “Logistica sanitaria: prospettive regionali ed integrazione aziendale” la direttrice amministrativa dell’Asl Toscana sud est Antonella Valeri.

“Con il termine logistica si intendono tutta una serie di servizi, attività e processi per ottimizzare la distribuzione dei farmaci e dei dispositivi medici destinati agli ospedali e ai pazienti, a vantaggio della salute di questi ultimi – spiega Antonella Valeri -. In particolare modo, dopo il Covid, si dovrà rivedere il sistema della logistica in relazione ad approvvigionamento e distribuzione di farmaci, dispositivi medici, protesi e quanto altro necessario ai territori e agli ospedali, e stiamo lavorando all’introduzione di un nuovo sistema che interessa direttamente il paziente.

Si tratta della Logistica Home Delivery – prosegue direttrice amministrativa dell’Asl Tse Antonella Valeri -, cioè del flusso di farmaci e dispositivi medici che dal fornitore, dalle farmacie ospedaliere e territoriali, arriverà direttamente al domicilio del paziente, con i vantaggi di una presa in carico sempre più informatizzata, personalizzata, con minori disagi possibili per le persone in terapia, soprattutto per anziani e fragili. Anche il miglioramento della filiera di consegna di farmaci e dispositivi influisce sui percorsi di qualità delle cure e sulla sicurezza delle stesse”.

Nel corso del tavolo di lavoro varie Aziende sanitarie italiane hanno illustrato le loro esperienze e definito percorsi di miglioramento a vantaggio delle cure dei cittadini.