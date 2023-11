Fratelli d’Italia Siena: “Soddisfazione per la soluzione sui migranti”

“Diamo atto con soddisfazione all’Amministrazione comunale di aver messo in campo nei giorni scorsi un’azione lungimirante, capace di tutelare i diritti dei residenti e quelli di chi arriva nel nostro Paese”, così interviene il coordinamento comunale di Fratelli d’Italia di Siena sull’azione intrapresa a Siena per la soluzione della questione migranti.

“Come FdI Siena – prosegue l’intervento della forza politica – appoggiamo in toto l’attività attuata di concerto con le altre istituzioni territoriali, Prefettura in testa, con la collaborazione della Questura, della Curia, della Caritas e soprattutto della Polizia Municipale sempre in prima linea nel coniugare fermezza ed umanità.

Non era semplice trovare una soluzione che rispettasse il diritto all’accoglienza e quello di poter vivere la propria quotidianità in tranquillità, come richiesto da coloro che ogni giorno utilizzano la struttura del parcheggio Duomo, cui si aggiungono anche i visitatori che arrivano nella nostra città e che spesso si trovavano a incontrare situazioni di disagio, vista la permanenza di extracomunitari nella struttura stessa.

Grazie alla capacità degli amministratori del Comune di Siena, in primis il sindaco Nicoletta Fabio ed i nostri assessori, è stata trovata una giusta via d’uscita. Situazioni di questo genere possono creare improvvisamente criticità che è bene prevenire, trovando soluzioni corrette che puntino a limitare al massimo ogni disagio.

Ci attendiamo adesso – conclude Fratelli d’Italia Siena nell’intervento sulla questione migranti – che il monitoraggio della situazione prosegua da parte delle forze dell’ordine e delle istituzioni deputate a farlo, sempre in una ottica di integrazione e collaborazione.”