Siena, modifiche alla viabilità in occasione del “Mercato nel Campo”

In occasione della prossima edizione del “Mercato nel Campo”, in programma sabato 2 e domenica 3 dicembre a Siena, la Polizia Municipale ha disposto alcune modifiche temporanee alla viabilità.

Le modifiche alla viabilità a Siena in occasione del Mercato nel Campo

Dalle 6 di domenica 26 novembre alle 18 di giovedì 7 dicembre, in strada di Cerchiaia – area prospiciente i civici 24 e 26 (di fronte all’edificio di Confcommercio): divieto di sosta con rimozione ad eccezione dei veicoli al servizio dell’organizzazione.

Lunedì 27 novembre dalle 10 alle 19, da martedì 28 novembre a giovedì 30 novembre dalle 7 alle 20, da lunedì 4 dicembre a mercoledì 6 dicembre dalle 7 alle 20 in via di Pantaneto, Banchi di Sotto, via Rinaldini: divieto di fermata.

Dalle 10 di lunedì 27 novembre alle 13 di venerdì 1° dicembre e dalle 7 di lunedì 4 dicembre a fine esigenze di mercoledì 6 dicembre, in piazza del Campo – area mattonata, tratti delimitati e transennati per montaggio/smontaggio attrezzature: divieto di transito pedonale ad eccezione degli addetti al montaggio/smontaggio.

Dalle 5 di sabato 2 dicembre alle 24 di domenica 3 dicembre, saranno in vigore le seguenti modifiche alla viabilità per consentire lo svolgimento del Mercato nel Campo:

Piazza del Mercato – tutta la piazza e sotto il “Tartarugone” (esclusi il tratto a quota inferiore detto “vicolo del Fontanello” e l’area tra via di Porta Giustizia e il collegamento tra via dei Malcontenti e vicolo di San Salvadore): divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli ad eccezione dei veicoli autorizzati degli operatori partecipanti al Mercato nel Campo.

Via di Salicotto, tra piazza del Campo e vicolo della Manna: divieto di transito; transito consentito solo ai veicoli autorizzati degli operatori partecipanti al Mercato nel Campo e quelli di Sei Toscana – in doppio senso di circolazione – per la raccolta rifiuti.

Piazza del Campo, via Rinaldini, via del Porrione (tra piazza del Campo e Logge del Papa), via Giovanni Duprè (tra piazza del Campo e via del Mercato): divieto di transito, divieto di sosta con rimozione per tutti i veicoli; i veicoli autorizzati degli operatori partecipanti al Mercato nel Campo transitano solo per le operazioni di carico/scarico dalle 5 alle 8 e dalle 20 alle 24.

Casato di Sotto: strada senza sfondo, divieto di transito; i veicoli autorizzati (permesso Ztl residente e Ztl garage) che devono raggiungere abitazioni o autorimesse nella via, transitano a senso unico alternato con precedenza per i veicoli in marcia nella direzione normalmente consentita, ingresso e uscita da Casato di Sopra/via della Fonte.

Casato di Sotto – incrocio con via della Fonte: obbligo di svolta a sinistra e obbligo di dare la precedenza ai veicoli in transito da Casato di Sopra.

Via Giovanni Duprè, tra vicolo della Fonte e via del Mercato: doppio senso di circolazione, divieto di sosta con rimozione su entrambi i lati.

Casato di Sopra: divieto di transito agli autocarri di massa complessiva superi a 3,5 tonnellate.

Casato di Sopra – incrocio con via della Fonte: obbligo di svolta a destra ad eccezione dei veicoli autorizzati (permesso Ztl residente e Ztl garage) che devono raggiungere abitazioni o autorimesse nel Casato di Sotto.

Le modifiche alla viabilità in vigore in occasione del Mercato nel Campo da sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre, dalle 20 alle 24:

I veicoli autorizzati degli operatori partecipanti al Mercato nel Campo circolano nel Campo con ingresso da via del Mercato – via Giovanni Duprè e uscita da via di Salicotto; transitano e sostano sotto il loggiato centrale di piazza del Mercato (Tartarugone).

I veicoli di Sei Toscana transitano e sostano sotto il loggiato centrale di piazza del Mercato (Tartarugone).

Sabato 2 dicembre e domenica 3 dicembre gli esercizi di somministrazione e le attività commerciali della Piazza del Campo e immediate adiacenze devono depositare i rifiuti entro le 7.30; nei consueti orari solo nelle vie e vicoli adiacenti a Piazza del Campo.

Negli orari di chiusura al transito nel Campo (dalle 5 di sabato 2 dicembre alle 24 di domenica 3 dicembre) gli esercizi di somministrazione e le attività commerciali della Piazza del Campo caricano/scaricano merci dalle vie limitrofe.

Da lunedì 27 novembre a mercoledì 6 dicembre gli operatori commerciali su area pubblica (bancarelle) che, per turno, stazionano nel Campo, si spostano in piazza del Duomo.

Dalle 20 di venerdì 1° dicembre alle 8 di lunedì 4 dicembre i veicoli con permesso Ztl residente del settore numero 2 (Romana) e numero 3 (Tufi) possono parcheggiare, con obbligo di esposizione del permesso e pagamento mensile della sosta, nel parcheggio “Il Campo”, fino a un numero massimo di 60 veicoli; è vietato sostare nel parcheggio in struttura con più veicoli contemporaneamente, sostare con un’auto nel parcheggio in struttura e mettere il permesso sulla seconda auto per entrare o sostare in Ztl.