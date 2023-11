Palasport Siena aperto al pubblico: parere positivo commissione

Palasport di Siena da oggi aperto al pubblico. E’ arrivato nella mattinata di oggi, mercoledì 22 novembre, il parere favorevole della Commissione provinciale di vigilanza sui locali di pubblico spettacolo sulla possibilità di riapertura al pubblico del palasport di viale Sclavo a Siena.

Sarà possibile far accedere all’interno del palazzetto un numero massimo di 2.670 persone durante gli eventi sportivi, campionati di basket e volley compresi. Per il prosieguo degli interventi si provvederà alla progettazione di un “cantiere mobile” interno. Sarà dunque utilizzato un ponteggio che sarà via via montato all’interno del palazzetto, ma che permetterà al palasport di Siena di essere aperto con l’uso parziale delle tribune, limitando dunque al massimo i disagi per il pubblico e anche per le società sportive.

“Ringrazio i membri della commissione – dichiara l’assessore all’edilizia sportiva del Comune di Siena Lorenzo Loré – e soprattutto il lavoro portato avanti con celerità dai nostri uffici, sia nella fase di monitoraggio del cantiere relativo alla prima fase, che per quella della progettazione della seconda fase che partirà a breve, ma che non impedirà, come avevamo preventivato, l’utilizzo del campo centrale e, previo parere favorevole della commissione stessa, la fruizione da parte del pubblico. Andiamo avanti con i lavori che riguardano un bene di tutta la collettività, agendo in piena sicurezza e per la sicurezza dell’impianto”.