Mps, sindaco di Siena Fabio: “Impegni rispettati dal Governo”

“Sono stati rispettati gli impegni presi dal Governo su banca Monte dei Paschi di Siena”, questo il commento del sindaco del Comune di Siena Nicoletta Fabio sulla dimissione della quota di banca Mps da parte del Ministero dell’Economia e delle Finanze (vai all’articolo).

“Durante il lavoro di ‘ristrutturazione’ messo in campo dalla governance – prosegue il sindaco di Siena Nicoletta Fabio su Banca Mps – si è parlato spesso di un’uscita graduale dello Stato e del Mef dal capitale della banca. Così è stato con la cessione del 25 per cento. Con la dovuta cautela, abbiamo oggi un’ulteriore conferma che Mps non rappresenti più un peso, ma una risorsa per tutto il paese”.