Siena, soddisfazione per eliminazione 6Card da Gruppo Forza Italia UDC

“Abbiamo appreso con molto piacere la decisione del Comune di Siena di sospendere l’utilizzo delle 6Card per il conferimento dei rifiuti”, così Lorenza Bondi e Marco Falorni del Gruppo Forza Italia Udc del Consiglio comunale di Siena commentano la scelta del Comune (vai all’articolo).

“Quello di un utilizzo di buon senso dei cassonetti nelle aree periferiche è stato un nostro punto di interesse fin dall’inizio di questo mandato – proseguono Lorenza Bondi e Marco Falorni -. Ad agosto scorso, infatti, lanciammo proprio la riflessione sulla inutilità della 6Card, che allo stato non serve a determinare in maniera puntuale il rapporto diretto sul quantitativo di differenziata fatta da ciascuna famiglia, ma solo l’apertura dei singoli cassonetti. Se a questo si aggiungono i frequenti malfunzionamenti e la poca igiene nelle modalità di conferimento, la riflessione sulla eliminazione delle tessere era la logica conseguenza”.

I due consiglieri del Gruppo Forza Italia Udc concludono pertanto rivolgendo un ringraziamento all’Amministrazione comunale di Siena per la sospensione della 6Card: “Qualche mese fa lanciammo a mezzo stampa la riflessione sulla eliminazione della tessera proprio perché, così come fu a suo tempo strutturata, rappresentava un aggravio continuo per la gente. Ringraziamo, pertanto, l’Amministrazione del sindaco Nicoletta Fabio e l’assessore Magi per aver raccolto e attuato questo nostro invito”.