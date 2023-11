Palasport di Siena, conclusa la prima fase di lavori per il miglioramento dell’adeguamento statico

Si è conclusa la prima fase di lavori prevista per l’adeguamento statico del palasport di viale Sclavo a Siena. L’intervento da parte della ditta incaricata dal Comune di Siena si è protratto per circa cinque settimane e ha interessato le travi maestre e la struttura che ricopre il campo di gioco centrale.

I lavori al palasport di Siena proseguiranno nelle prossime settimane, senza disagi per le società sportive interessate, coinvolgendo a turno le tribune, per poi riprendere alla fine della stagione sportiva a pieno regime. A partire da sabato 18 novembre le società Emma Villas, Mens Sana Basket e Polisportiva Mens Sana potranno utilizzare di nuovo il campo centrale.

“Un risultato che premia un lavoro di squadra – spiega l’assessore all’edilizia sportiva del Comune di Siena Lorenzo Loré – L’interlocuzione con le società sportive coinvolte, Emma Villas, Mens Sana Basket e Polisportiva non è mai mancata, proprio per permettere a tutte le società di restare quotidianamente informate sugli sviluppi che ogni giorno si sono verificati durante i lavori. Lavori, vorrei ribadire, che riguardano e hanno riguardato una struttura che rappresenta un bene comune per tutta la città. Proprio per questo è necessario agire per un utilizzo in sicurezza dell’intero impianto sportivo”.

“Ringrazio – conclude Loré – per questo primo risultato gli uffici tecnici del Comune di Siena, il direttore dei lavori, l’ingegner Valerio Zucchelli, coadiuvato dall’ingegner Giovanni Lavacchini, la ditta Geomecc e le società subappaltatrici, che insieme all’amministrazione hanno marciato nella stessa direzione per raggiungere questo obiettivo senza indugi”.