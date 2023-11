ICPerMed: a Siena gli Stati generali della Medicina di Precisione

A Siena si riuniscono gli Stati generali della Medicina di Precisione organizzati dal Consorzio internazionale di medicina personalizzata (International Consortium for Personalised Medicine – ICPerMed) che riunisce oltre quaranta partner da tutto il mondo.

Il workshop internazionale di due giorni, dal titolo “Advancing Personalised Medicine through Technology Development”, si terrà martedì 14 e mercoledì 15 novembre a Siena, nella Sala Italo Calvino del Santa Maria della Scala in piazza Duomo.

Il programma degli Stati generali della Medicina di Precisione di Siena

Il programma della prima giornata degli Stati generali della Medicina di Precisione a Siena. L’evento si aprirà martedì 14 novembre alle ore 9.30 con i saluti del sindaco di Siena, Nicoletta Fabio; dell’assessore al diritto alla salute e alla sanità della Regione Toscana, Simone Bezzini; del presidente della Fondazione Toscana Life Sciences, Fabrizio Landi; del funzionario della Commissione Europea, Health Innovations Directorate People, DG RTD, Indridi Benediktsson e del chair di ICPerMed e rappresentante per le attività internazionali dell’Innovation Fund Denmark, Ejner Moltzen.

I lavori proseguiranno dalle ore 10 con tre sessioni di approfondimento, guidate dai principali esperti della precision medicine che si confronteranno sull’innovazione tecnologica e sulle buone pratiche in atto, focalizzandosi sulle sfide che riguardano l’implementazione delle tecnologie di medicina personalizzata nel mondo dell’assistenza sanitaria e della pratica clinica. Nel corso della mattina interverrano: Kari Stefansson, CEO di Decode Genetics; Matthias Schwab, dipartimento di farmacologia dell’ospedale universitario Tübingen in Germania e Francesco Dotta, docente e direttore del dipartimento di scienze mediche, chirurgiche e neuroscienze dell’Università di Siena.

Dalle ore 14 i lavori proseguiranno con gli interventi di: Simon Travers, CEO di Hyrax Biosciences; Frédéric Dayan, founder ExactCure; Carlotta Masciocchi, policlinico Universitario Agostino Gemelli e Silvio Weber, direttore scientifico e industriale di Miltenyi Biotec. La sessione pomeridiana continuerà con gli interventi di Mireia Seuma, Centre for Genomic Regulation (CRG) di Barcellona; Nurulamin Noor Cambridge University Hospital e Laura Valinotto, CEDIGEA dell’Università di Buenos Aires.

Il programma della prima giornata degli Stati generali della Medicina di Precisione a Siena. Mercoledì 15 novembre la platea tornerà a riunirsi alle ore 9 per discutere sull’importanza della cooperazione tra il mondo della ricerca e quello della sanità e fornire spunti utili legati all’applicazione della medicina personalizzata nei sistemi sanitari come approccio innovativo alla prevenzione, alle terapie e al trattamento delle malattie. L’obiettivo è quello di individuare “i trattamenti giusti per i pazienti giusti al momento giusto”, rispondendo al concetto più ampio di cura centrata sul singolo paziente. Aprirà i lavori Johannes Haubold, Università di Duisburg- Essen e a seguire sono previsti gli interventi di: Marlene Thomas, Roche; Saheli Datta Burton, University College London-STS; Jean-François Mangin, NeuroSpin, CEA; Hermann Nabi, Université Laval; Robert Doczi, Computer-Assisted Treatment Decision in Precision Oncology.

ICPerMed. Nato nel 2016 su spinta volontà della Commissione Europea che ne supporta le attività segretariali, il Consorzio è formato da oltre 40 organizzazioni (policy makers e agenzie di finanziamento) pubbliche e private no profit, provenienti da oltre 30 Paesi (europei ed extraeuropei. e rappresenta la principale piattaforma di cooperazione, comunicazione e scambio di esperienze su ricerca, finanziamento e implementazione della medicina personalizzata.

Il consorzio ICPerMed è formato da: Federal Ministry of Science, Research and Economy (Austria); Federal Ministry of Labour, Social Affairs, Health and Consumer Protection (Austria); Department of Economy, Science and Innovation of the Flemish government (Belgio); Fundação Oswaldo Cruz (Brasile); CNPq (Brasile); Canadian Institutes of Health Research (Canada); Genome Canada (Canada); Genome British Columbia (Canada); Ministry of Science and Education of the Republic Croatia (Croazia); Research Promotion Foundation (Cipro); Ministry of Health of the Czech Republic (Repubblica Ceca); Innovation Fund Denmark (Danimarca); European Commission, Academy of Scientific Research and Technology (Egitto); Ministry of Social Affairs (Estonia); Suomen Akatemia (Finlandia); Agence Nationale de la Recherche (Francia); Ministry of Higher Education and Research (Francia); Federal Ministry of Education and Research (Germania); Federal Ministry of Health (Germania); Ministry of Social Affairs and Integration from Baden-Wuerttemberg (Germania); Ministry of Human Capacities (Ungheria); Iran Ministry of Health and Medical Education (Iran); Health Research Board (Irlanda); Ministry of Health (Israele); Ministero della Salute (Italia); Consiglio Nazionale delle Richerche (Italia); Fondazione Telethon (Italia); Fondazione Regionale per la Ricerca Biomedica (Italia); Regione Toscana (Italia); Research Council of Lithuania (Lituania); Fonds national de la Recherche (Lussemburgo); Ministère de la Santé (Lussemburgo); The Netherlands Organisation for Health Research and Development (Olanda); The South-Eastern Norway Regional Health Authority (Norvegia); Ministry of Science and Higher Education (Polonia); Foundation for Science and Technology (Portogallo); Instituto Nacional de Saúde Doutor Ricardo Jorge (Portogallo); Academy of Science of Moldova (Moldavia); Ministry of Health (Romania); Ministry of Education, Science and Sport (Slovenia); South African Medical Research Council (Sudafrica); The National Institute of Health Carlos III (Spagna); Ministry for Health – Basque Government (Spagna); Comunidad Foral de Navarra – Gobierno de Navarra (Spagna); Swedish Research Council (Svezia); Vinnova (Svezia); Swiss Academy of Medical Sciences (Svizzera); Swiss Academy of Medical Sciences (Turchia); The Scientific and Technological Research Council of Turkey (Turchia).

Info utili. Per informazioni sugli Stati generali della Medicina di Precisione organizzati da ICPerMed al Santa Maria della Scala di Siena è possibile consultare il sito www.icpermed.eu e i canali social di IC PerMed Twitter e LinkedIn.