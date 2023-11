Poggibonsi, via del Ponte Nuovo: approvato progetto manutenzione

Approvato il progetto per la manutenzione di via del Ponte Nuovo e di parte di via Senese a Poggibonsi. Un intervento da 600.000 euro che porterà a sistemare la strada.

“Un intervento atteso e necessario a cui abbiamo destinato apposite risorse in Bilancio – dice il sindaco del Comune di Poggibonsi David Bussagli – riguarderà via del Ponte Nuovo e una parte di via Senese. Due strade interessate da un traffico sostenuto e costante e in cui negli anni si sono creati avvallamenti e sconnessioni che non possono essere risolti con una semplice stesa di asfalto. C’è bisogno di interventi più consistenti e di un investimento adeguato che consenta, laddove necessario, di procedere con i necessari ripristini del sottofondo stradale”.

Il progetto prevede il completo rifacimento della pavimentazione e il consolidamento del fondo stradale. Nei tratti maggiormente danneggiati l’intervento porterà alla costruzione di un nuovo fondo stradale. I lavori nel comune di Poggibonsi riguarderanno via del Ponte Nuovo dalla rotonda di Campostaggia e un tratto di via Senese a partire dall’innesto con via del Ponte Nuovo.

Complessivamente una superficie di circa 6.300 metri quadri. L’intervento su via del Ponte Nuovo è complementare alla realizzazione del percorso ciclo pedonale di collegamento con l’ospedale di Campostaggia a Poggibonsi, attualmente in corso. Per cui la manutenzione riguarderà solo la parte di strada non interessata dal percorso.

“Un lavoro di manutenzione importante con possibilità poi di estendere le operazioni ad altri tratti adiacenti, nelle more dell’appalto. L’obiettivo è quello di superare le criticità presenti e migliorare la fruibilità e la sicurezza dell’intera area – dice ancora il primo cittadino –. Con la variazione di Bilancio di luglio abbiamo destinato risorse specifiche per la manutenzione delle strade, a partire proprio da via del Ponte Nuovo che ne ha decisamente bisogno.

Altri saranno gli interventi di manutenzione, anche in virtù di nuovi stanziamenti, che accompagneranno la realizzazione dei cantieri presenti nelle scuole e negli spazi urbani a cui in questi abbiamo destinato in via prioritaria risorse e cofinanziamenti. Sono cantieri indirizzati verso un cammino positivo e questo ci consente di investire le risorse libere in manutenzione”.