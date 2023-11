Estra, Alia e Revet pertecipano insieme alla 26ª edizione di Ecomondo

Alia Servizi Ambientali, Revet (società del Gruppo Alia) ed Estra parteciperanno, per la prima volta in forma congiunta, alla 26ª edizione di Ecomondo, fiera di risonanza europea che si configura come un importante evento di riferimento per la transizione ecologica.

La manifestazione si terrà a Rimini dal 7 al 10 novembre 2023 e rappresenterà un importante punto d’incontro e di dialogo tra le industrie, gli stakeholder, i decisori politici, i leader d’opinione e le autorità locali.

Lo stand congiunto a Ecomondo delle tre società, Alia, Revet ed Estra, rappresenterà la nascente multiutility toscana che, attraverso il claim “Dalla Toscana la multiutility di territori”, vuole portare all’attenzione il suo impegno in termini di vicinanza ai cittadini, salvaguardia dell’ambiente e sviluppo sostenibile.

La presenza a Ecomondo metterà in luce l’impegno delle aziende in ambiti quali la gestione, il recupero dei materiali e la gestione dei rifiuti speciali, sottolineandone il ruolo centrale nell’ambito dell’economia circolare, che mira a rigenerare il nostro pianeta sostenibile della produzione e distribuzione dell’energia.

Questi temi saranno ulteriormente approfonditi in una serie di appuntamenti di dibattito denominati “caffè circolari”, elencati a seguire, che si terranno presso lo stand delle tre società e si concentreranno su diverse tematiche che vanno dalle smart city alla sicurezza energetica, dal Goal 4 dell’ONU al cassonetto 5.0.

“La partecipazione a Ecomondo ci permette di dimostrare in modo concreto il nostro impegno per la sostenibilità ambientale e di condividere con i nostri stakeholders i significativi passi avanti da noi compiuti nella ricerca e nello sviluppo di soluzioni all’avanguardia per la gestione dei rifiuti – spiega Lorenzo Perra, presidente di Alia Servizi Ambientali -. Fra le altre cose, presenteremo a Rimini il nostro ultimo prodotto, realizzato in partnership con Nord Engineering: si tratta di un cassonetto 5.0, che abbiamo voluto chiamare Genius, in cui l’intelligenza artificiale e il cloud vengono applicati al mondo dei rifiuti per rivoluzionarlo. Ecco, quindi, che Ecomondo ci offre la grande opportunità di condividere le nostre soluzioni innovative e sostenibili, che potranno contribuire alla transizione verso una vera economia circolare”.

“Estra è orgogliosa di collaborare con aziende come Revet e Alia Servizi Ambientali, all’avanguardia sulle tematiche relative alla sostenibilità ambientale e la gestione dei rifiuti a Ecomondo. I progetti che verranno presentati a Ecomondo sono la dimostrazione di un impegno reale nella trasformazione verso un’economia circolare. Allo stesso modo, Estra continuerà il suo percorso di focus sulla transizione energetica ed ecologica per sensibilizzare cittadini e imprese sulle sfide ambientali del nostro tempo. La collaborazione e la condivisione di soluzioni innovative sono aspetti fondamentali per un futuro più sostenibile”, ha aggiunto Francesco Macrì, presidente esecutivo di Estra sulla partecipazione a Ecomondo.

“Quest’anno Revet presenterà in anteprima a Ecomondo tre filiere di riciclo chiuse tutte toscane – conclude l’amministratore delegato di Revet Alessia Scappini – quella dedicata agli scarti plastici del florovivaismo che torneranno nuovi vasi, quella dedicata a sacchi e bidoni per le raccolte differenziate realizzati riciclando gli imballaggi toscani, e quella della cosmesi sostenibile, con un produttore biologico toscano che ha scelto un packaging 100% riciclato da imballaggi post consumo. Tre progetti importanti che consentono di abbattere del 75% le emissioni di anidride carbonica rispetto all’utilizzo di materiale vergine, come dimostreremo nel nostro quarto talk, in cui presenteremo l’analisi Lca sul modello industriale di Revet, con i risultati della carbon footprint sul granulo riciclato”.

Alia

Alia Servizi Ambientali gestisce il ciclo integrato dei rifiuti nella Toscana centrale. Il 26 gennaio 2023 ha dato vita alla prima Multiutility toscana dei servizi pubblici locali costituendo un player integrato nei settori ambiente, energia e ciclo idrico: un progetto in pieno sviluppo grazie al coinvolgimento di sempre nuove realtà a carattere regionale e non solo. Eroga servizi ambientali in 58 Comuni compresi tra le Province di Firenze, Prato e Pistoia, per circa 1,5 milioni di abitanti. Il piano industriale 2021/2030 vede l’azienda impegnata in obiettivi sfidanti su tutta la filiera del ciclo ambientale, puntando a una trasformazione della mission aziendale che segna un importante cambio identitario: da gestore del ciclo dei rifiuti a protagonista della transizione ambientale.

Estra

Il Gruppo Estra, tra gli operatori leader nel Centro Italia nel settore della distribuzione e vendita di gas naturale, attivo altresì nella vendita di energia elettrica, nasce nel 2010. Ad oggi i 4 soci di Estra (Alia, Coingas, Intesa e Viva Energia), rappresentano gran parte dei Comuni delle province di Ancona, Arezzo, Firenze, Grosseto, Macerata, Pistoia, Prato e Siena. Il Gruppo Estra opera, attraverso società controllate, in joint venture e collegate, prevalentemente in Toscana, Umbria, Marche, Abruzzo, Molise, Puglia, Campania, Calabria e Sicilia ed è attivo nella distribuzione e vendita di gas naturale e di gpl, nella vendita di energia elettrica, nonché nelle telecomunicazioni, nella progettazione e gestione di servizi energetici e nella produzione di energia da fonti rinnovabili.

Revet

Revet spa è l’hub del riciclo più importante dell’Italia Centro meridionale, in grado di gestire e valorizzare tutte le raccolte differenziate degli imballaggi della Toscana, attraverso la raccolta, la selezione e il riciclo dei materiali (imballaggi in plastica, vetro, alluminio, acciaio e tetrapak), abbracciando i principi su cui si fonda l’economia circolare. Revet è l’unica azienda italiana che gestisce direttamente l’intera filiera di riciclo delle plastiche miste post consumo, producendo granuli con cui è possibile stampare a iniezione innumerevoli prodotti, riducendo del 75% le emissioni di Co2 equivalente, rispetto all’utilizzo di materiali vergini.