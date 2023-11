Unarma, Giulia Taccalozzi segretario provinciale di Siena del sindacato Carabinieri

“Unarma, l’associazione sindacale Carabinieri, ha fatto una svolta importante nominando Giulia Taccalozzi alla guida della segreteria della provincia di Siena. La sua nomina rappresenta non solo un passo avanti per l’associazione sindacale toscana, ma anche un forte impegno verso l’uguaglianza di genere e l’equità nell’ambiente lavorativo.” Così spiega l’associazione sindacale Carabinieri Unarma.

“La diversità di prospettive e l’inclusività – prosegue l’associazione sindacale – sono fondamentali per il successo di qualsiasi organizzazione, e la nomina di Taccalozzi contribuirà a far crescere e prosperare l’associazione.”

Il neosegretario di Siena di Unarma, Giulia Taccalozzi, ha una laurea in Scienze politiche e relazioni internazionali ed è il comandante del Nucleo Carabinieri Forestali di Radda in Chianti. Recentemente ha concluso, presso la prestigiosa Scuola Forestale Carabinieri di Cittaducale, il corso di specializzazione in Tutela agroalimentare.

Unarma, sigla storica nata nel 1993 come associazione culturale, è stata la prima organizzazione nell’Arma dei Carabinieri a promuovere il concetto di “mutuo soccorso”, sostenendo il principio che ognuno potesse avere bisogno di aiuto. L’associazione si è impegnata a garantire solidarietà e supporto reciproco in un ambiente in cui le tutele e i diritti dei lavoratori con le stellette non erano riconosciuti.

L’obiettivo principale dell’associazione è tutelare ed assistere i militari dell’Arma nei settori delicati dei diritti, della legalità e delle pari opportunità. Per svolgere questi compiti istituzionali, Unarma dispone di diverse articolazioni dedicate: un pool di legali specializzati offre tutela legale senza alcun onere per gli iscritti, e i compartimenti specializzati forniscono il supporto: psicologico, di tutela legale e disciplinare, di consulenza medico legale (sia in materia previdenziale che pensionistica), in materia amministrativa e con i dipartimenti Donna, fiore all’occhiello del sindacato.